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Cuando en Uruguay todavía era miércoles, del otro lado del mundo ya había terminado una espera de 13 años. En Sídney, Asif Mir llevaba apenas 20 minutos jugando a GTA 6 y transmitía la partida en vivo. Pensaba seguir hasta la mañana. Para los jugadores uruguayos, la hora señalada es la medianoche que da comienzo al jueves 19 de noviembre, cuando Rockstar habilita el juego en PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

Brayden Whaley era un niño cuando salió GTA V en 2013. A los 23 años, este creador de contenido de Los Ángeles le contó a Reuters que pensaba sentarse a jugar la nueva entrega y levantarse cuando terminara la historia. Joost van Dreunen, profesor de la Universidad de Nueva York, encontró en el cine una comparación para esa expectativa. Para esta generación, dijo, GTA es lo que fue Star Wars para otras. Parte de la emoción está en descubrirlo al mismo tiempo que millones de personas.

En Grand Theft Auto VI, el jugador sigue a Lucía y Jason, una pareja que queda envuelta en una trama criminal en Vice City, una versión ficticia de Miami. Puede avanzar en la historia o dejar una misión para después, subir a un auto, sintonizar la radio y tomar la carretera hacia la costa. Para construir ese territorio, los desarrolladores recorrieron los cayos de Florida y sobrevolaron los humedales de los Everglades.

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El proyecto reunió a casi 5.000 personas en todo el mundo, según The Guardian, que visitó el estudio de Rockstar en Edimburgo. Reuters sitúa el costo estimado de producción en US$ 1.000 millones o más. Hay un antecedente que ayuda a entender semejante inversión. En 2013, GTA V alcanzó los US$ 1.000 millones en ventas al público en sus primeros tres días. Desde entonces vendió más de 230 millones de copias.

La crítica recibió a GTA 6 con 99 puntos sobre 100 en Metacritic, el sitio que reúne las reseñas de la prensa especializada. Hasta entonces, un solo videojuego había alcanzado esa nota: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico que Nintendo lanzó en 1998. El miércoles 18 de noviembre, con casi 150 reseñas contabilizadas, GTA 6 igualó aquel récord y pasó a ocupar el primer puesto de la lista histórica, por delante de Zelda, según MeriStation.

La espera en Uruguay

En Uruguay, la cercanía del estreno se hizo sentir hasta en los talleres. Raúl Bono, de Raúl Games, contó a El Observador que recibían consolas para mantenimiento porque sus dueños querían tenerlas listas para jugar. En iPlace, las ventas de consolas se duplicaron y las de controles se triplicaron respecto del mes anterior, según informó la tienda al diario. La edición estándar del juego cuesta US$ 79,99 en la tienda uruguaya de PlayStation.

En Montevideo, XUruguay convocó a los seguidores mayores de 18 años a esperar la medianoche en Life Cinemas Tres Cruces. En Miami, la campaña publicitaria jugó con el parecido entre la ciudad y su versión digital. Un acuerdo promocional de US$ 3,9 millones entre Rockstar y el condado de Miami-Dade incluyó un cartel sobre el estadio de los Miami Heat que daba la bienvenida a Vice City.

El estreno avanzó con los husos horarios. En Wellington, Nueva Zelanda, Adam Simmons empezó a jugar en su living con el volumen bajo para no despertar a su esposa y a sus hijas. Horas después, el juego ya estaba disponible en India. Mientras Uruguay aguardaba su turno, la firma de análisis Sensor Tower estimaba que hasta el miércoles 18 se habían vendido en todo el mundo unos 17 millones de copias por más de US$ 1.650 millones, según Reuters.