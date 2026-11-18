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Un temporal de lluvia y viento afectó durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre a distintas localidades del departamento de Colonia, con consecuencias visibles en Colonia del Sacramento y reportes de caída de granizo en Conchillas.

En la capital departamental, la tormenta se intensificó alrededor de las 14:30, cuando se registraron precipitaciones abundantes en un período breve, acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

Uno de los incidentes ocurrió en la calle Lavalleja, donde cayó un árbol de gran porte que obstaculizó la circulación vehicular. Según informó el medio local Colonia Ya, el episodio ocasionó daños materiales menores y requirió la intervención de personal de la Intendencia para despejar la vía pública.

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La tormenta también produjo un marcado descenso de temperatura. De acuerdo con la misma fuente, los registros indicaron una disminución de aproximadamente siete grados en apenas media hora.

En la zona portuaria de Colonia del Sacramento, el viento provocó un fuerte oleaje, registrado en imágenes difundidas durante la tarde. Los videos mostraron la intensidad de las ráfagas y las condiciones meteorológicas adversas sobre la costa del Río de la Plata.

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Mientras tanto, desde Conchillas llegaron reportes de caída de granizo. Montevideo Portal publicó testimonios de vecinos sobre este fenómeno, aunque hasta el momento no se dispone de una evaluación oficial de eventuales daños en viviendas, vehículos o establecimientos productivos.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una advertencia amarilla que comprendía varias localidades del departamento, ante la posibilidad de tormentas puntualmente fuertes, precipitaciones abundantes, granizo y ráfagas de viento de elevada intensidad.

Hasta las primeras horas de la noche no se había difundido un balance departamental consolidado sobre los daños ocasionados por el temporal, las intervenciones de los servicios de emergencia ni las posibles afectaciones al suministro eléctrico.