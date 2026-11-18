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El lunes 16 de noviembre comenzó en el Club Centenario una nueva etapa del programa Sé parte de tu Municipio, impulsado por el gobierno local para recoger planteos de los vecinos y establecer prioridades de intervención en los barrios de Carmelo.

La convocatoria tuvo una participación reducida. Según información proporcionada por fuentes municipales, asistieron siete personas, dos de las cuales llegaron cuando la reunión ya había terminado, aunque pudieron transmitir sus inquietudes.

Durante el encuentro se plantearon problemas vinculados con la infraestructura barrial. Los vecinos solicitaron completar con hormigón las entradas de vehículos en los sectores donde los accesos atraviesan los cordones, evitando que permanezcan superficies de tierra. También reclamaron un estudio técnico, a cargo de un ingeniero hidráulico, para analizar las inundaciones que se producen durante las lluvias en determinados puntos del barrio.

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Otros planteos estuvieron relacionados con el mantenimiento del entorno de la cancha del Club Centenario y la posibilidad de construir un espacio recreativo infantil entre el CAIF y un complejo de viviendas.

Un barrio con nueve demandas y dos finalizadas

El encuentro se desarrolló en un barrio cuya situación ya había sido documentada por el propio Municipio.

El informe de gestión del programa, emitido en octubre de 2026, recoge 75 demandas correspondientes a 12 zonas barriales, relevadas entre septiembre y octubre de 2025, con información sobre su estado de ejecución actualizada a agosto de 2026.

En el caso del barrio Centenario, el documento registra nueve demandas. De ellas, dos fueron finalizadas, una se encontraba en ejecución, tres permanecían sin iniciar y otras tres habían sido clasificadas como no viables.

Esto representa una tasa de resolución del 22,2%, sensiblemente inferior al promedio general del programa, que alcanza el 45,3% de demandas finalizadas.

Centenario aparece, además, entre los barrios con mayor cantidad de planteos registrados, solamente por detrás de Cerro, que concentra 13.

En el conjunto de Carmelo, el relevamiento identifica 34 demandas finalizadas, nueve en ejecución, 20 pendientes de inicio y 12 consideradas no viables. Si se suman las actuaciones terminadas y las que están en ejecución, el porcentaje de demandas atendidas alcanza aproximadamente el 57%.

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La distinción es relevante: una demanda atendida no necesariamente representa un problema resuelto.

La participación y la capacidad de respuesta

La escasa concurrencia al primer encuentro introduce un elemento de análisis sobre la relación entre la administración municipal y los vecinos.

La asistencia de siete personas no permite establecer, por sí sola, una falta de interés de la población. Tampoco alcanza para atribuirla a una pérdida de confianza en las instituciones. Para comprender sus causas sería necesario conocer cómo se difundió la convocatoria, qué posibilidades tuvieron los residentes de participar y cuál ha sido su experiencia con las reuniones anteriores.

Sin embargo, el dato adquiere relevancia cuando se lo relaciona con el estado de las demandas del barrio. De nueve planteos registrados, solamente dos estaban finalizados al cierre del informe.

La participación ciudadana no depende exclusivamente de la posibilidad de expresar necesidades. También requiere mecanismos que permitan conocer qué decisiones se adoptaron, cuáles son los plazos de ejecución y por qué determinadas propuestas no resultan viables.

En ese sentido, el nuevo ciclo representa tanto una oportunidad para recoger nuevas inquietudes como una instancia para rendir cuentas sobre las demandas anteriores.

El desafío de convertir las reuniones en resultados

La Universidad CLAEH participa mediante una asistencia técnica al Municipio de Carmelo orientada, entre otros aspectos, a dar continuidad a los procesos participativos y trabajar sobre los aportes generados por el programa.

La nueva etapa comprende siete encuentros, entre el 16 de noviembre y el 3 de diciembre, en diferentes sectores de la ciudad.

Desde el punto de vista de la gestión pública, el desafío consiste en que las reuniones permitan establecer prioridades verificables y generar una devolución a los vecinos sobre el tratamiento de sus propuestas.

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El primer encuentro dejó planteos concretos sobre drenaje pluvial, accesibilidad vehicular, mantenimiento y espacios públicos. También dejó una pregunta para las próximas convocatorias: cómo ampliar la participación y fortalecer la relación entre los vecinos y un Municipio que dispone de un diagnóstico de las necesidades barriales, pero todavía mantiene una parte importante de ellas sin resolver.