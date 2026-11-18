Escuchar artículo 0:00 1:55 x1

Hay historias que empiezan mucho antes de convertirse en noticia. La de Bodega El Legado comenzó en 1968, cuando Luis Marzuca adquirió unas tierras en Carmelo con la intención de construir una bodega. Entonces, seguramente, nadie imaginaba que aquellos viñedos terminarían vinculados, casi seis décadas después, con una visita papal.

La familia Marzuca Barberis continuó aquel proyecto. Bernardo Marzuca y María Marta Barberis, junto a sus hijos, hicieron de la elaboración del vino una manera de conservar una historia familiar. El nombre de la bodega, El Legado, resume esa voluntad de permanencia.

En noviembre de 2026, durante el viaje del papa León XIV a Uruguay, una selección de sus vinos fue enviada a la Nunciatura Apostólica.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La respuesta llegó en una carta.

Monseñor Gianfranco Gallone, nuncio apostólico en Uruguay, agradeció el envío y expresó la intención de que los vinos fueran degustados durante la estadía del pontífice.

El gesto vinculó a una bodega carmelitana con uno de los acontecimientos religiosos más significativos del año y otorgó una dimensión especial al trabajo de una familia dedicada a la vitivinicultura.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Detrás de aquella carta hay generaciones, vendimias, trabajo y una familia que eligió permanecer vinculada a la tierra.

Porque un vino también puede contar una historia. Y, algunas veces, esa historia encuentra un destino que nadie había previsto.