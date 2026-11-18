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La puesta en funcionamiento de la línea fluvial entre Carmelo y Buenos Aires abre una nueva etapa para la conectividad de la ciudad con Argentina. El servicio de Colonia Express recupera una ruta internacional de pasajeros, aunque con un modelo diferente al que durante décadas vinculó Carmelo con Tigre.

El director ejecutivo de la compañía, Sebastián Planas, explicó en una entrevista con el programa TQH, de Radiolugares, que la iniciativa está orientada principalmente a desarrollar un mercado turístico que perdió presencia tras la interrupción de los servicios anteriores.

La propuesta contempla viajes de corta duración, estadías de una o dos noches y circuitos que integren establecimientos gastronómicos, bodegas y alojamientos de la zona. Sin embargo, su consolidación dependerá de la demanda, de las condiciones de infraestructura y de la capacidad del destino para ofrecer experiencias que motiven nuevas visitas.

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Durante la conversación con Miguel Guaraglia, Elio García y Rodolfo Jorarjuría, Planas abordó las previsiones financieras de la operación, las tarifas, las dificultades administrativas que modificaron el proyecto original y las inversiones previstas para mejorar las instalaciones portuarias.

“El primer año va a costar”: las previsiones económicas de la nueva ruta

—¿Qué volumen de pasajeros necesita Colonia Express para que la conexión entre Carmelo y Buenos Aires resulte económicamente sostenible?

—Este barco es muy eficiente. Además, tenemos nuestra propia infraestructura en Buenos Aires, la terminal de Puerto Madero, que utilizamos para las operaciones con Colonia y Montevideo. Agregar Carmelo no requiere grandes cantidades de pasajeros.

Estimamos que el punto de equilibrio estará aproximadamente en una cuarta parte de la capacidad del barco. Eso nos permite sostener la operación en el tiempo, incluso si durante los primeros meses la demanda no alcanza los niveles que esperamos.

Tenemos buena parte de la estructura amortizada. Los costos adicionales están vinculados principalmente con las tripulaciones y el personal que debe trabajar en el puerto de Carmelo. Con los sistemas digitales actuales tampoco se necesitan grandes dotaciones de funcionarios.

—Entonces, ¿con un promedio de entre 40 y 50 pasajeros por viaje podrían cubrir los costos?

—Sí, en principio entendemos que ese sería el punto de equilibrio, incluso con menos pasajeros. Nuestra experiencia, y también la de otros operadores internacionales con los que compartimos información, indica que estos proyectos necesitan tiempo para desarrollarse.

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En Colonia, los primeros dos años fueron difíciles para captar pasajeros. Después, entre el tercer y el quinto año, el crecimiento fue mucho más rápido.

—La embarcación tiene capacidad para 125 pasajeros. ¿En qué circunstancias considerarían incorporar otra de 300 plazas?

—Si vemos que el barco se ocupa con más de 100 pasajeros y que la demanda continúa creciendo, sería interesante incorporar una embarcación de mayor capacidad.

Eso fue lo que hicimos en Colonia. Comenzamos con barcos más pequeños y, a medida que aumentaba la cantidad de pasajeros, fuimos incorporando unidades más grandes.

—¿Qué dificultades prevén durante la etapa inicial?

—Creo que el primer año va a costar. Hay personas acostumbradas a viajar por Colonia con su automóvil y que pueden tener dudas sobre esta alternativa. También está la duración del viaje, de unas dos horas y media, y las condiciones del río.

Son factores que pueden hacer que un proyecto no alcance inmediatamente el volumen esperado. Pero confiamos en que, con el tiempo, la experiencia de los pasajeros ayude a desarrollar la demanda.

Tarifas, promociones y el costo del transporte internacional

—¿Qué política tarifaria tendrá el servicio? ¿Habrá diferencias entre los días de mayor y menor demanda?

—Trabajamos con una tarifa general que varía según el día. No es lo mismo viajar un sábado o un domingo que hacerlo un lunes o un martes.

Después incorporamos promociones, como las ofertas de dos por uno y los paquetes turísticos. También tenemos un sistema de cuponeras para pasajeros frecuentes, que permite obtener aproximadamente un pasaje sin costo cada cinco adquiridos.

La intención es trasladar a Carmelo algunas de las modalidades que ya utilizamos con los pasajeros de Colonia.

—¿Cuánto costará un pasaje de ida y vuelta entre Carmelo y Buenos Aires?

—El precio oficial estará alrededor de los 70 dólares. Pero, en la práctica, con las promociones, el promedio puede bajar cerca de un 20%, por lo que hablamos de unos 55 o 60 dólares.

Va a ser un poco más barato que viajar desde Colonia.

—¿Existe margen para recuperar el turismo social que históricamente utilizaba las conexiones fluviales?

—El turismo internacional se ha encarecido mucho por las tasas y los impuestos. Actualmente, aunque el pasaje fuera gratuito, solamente los tributos representan más de 10 dólares por tramo.

Eso hace muy difícil recuperar aquel turismo social que existía con los servicios anteriores. Nosotros apuntamos a un segmento medio en adelante, con una oferta que incluye desde hoteles de dos o tres estrellas hasta los complejos turísticos de Colonia Estrella.

De Tigre a Puerto Madero: por qué cambió el proyecto original

—Durante varios años se anunció la llegada de Colonia Express a Carmelo. ¿Qué ocurrió para que la operación demorara tanto en concretarse?

—Nosotros tenemos el barco preparado desde hace más de tres años. Originalmente habíamos solicitado autorización para operar la línea Tigre-Carmelo y ese trámite avanzó rápidamente.

El problema estuvo en las terminales. Pedíamos que se remodelaran las instalaciones de ambos lados. La de Carmelo estaba en mejores condiciones, pero la de Tigre presentaba un deterioro importante.

Nos encontramos con dificultades porque las autoridades aplican a terminales pequeñas exigencias similares a las de instalaciones mucho más grandes. Es necesario adecuar las condiciones reglamentarias a la dimensión de cada operación.

—¿En qué momento decidieron abandonar la alternativa de Tigre y estudiar una conexión directa con la ciudad de Buenos Aires?

—Entre marzo y abril, cuando vimos que operar desde Tigre seguía siendo muy difícil, decidimos hacer una prueba desde nuestra terminal de Puerto Madero hacia Carmelo.

No ingresamos al puerto de Carmelo porque todavía no teníamos autorización, pero navegamos hasta donde podíamos hacerlo.

Comprobamos que era un recorrido interesante. El barco sale de Puerto Madero, pasa frente a distintos sectores de la costa de Buenos Aires, continúa por la zona de Olivos y San Isidro, y después se aproxima al Delta y a Martín García.

A partir de esa experiencia decidimos cambiar el proyecto e iniciar los trámites para establecer la línea directa entre Buenos Aires y Carmelo.

—¿Hubo algún impedimento específico de las autoridades para concretar el servicio?

—No hubo nadie que nos impidiera operar. La dificultad principal fue la falta de avances en la recuperación de las terminales.

Necesitábamos instalaciones que ofrecieran condiciones adecuadas a los pasajeros. No podíamos comenzar una operación de calidad llegando a una terminal que estuviera prácticamente abandonada.

Una inversión de hasta 250.000 dólares para ampliar la terminal de Carmelo

—¿Qué obras consideran necesarias en el puerto de Carmelo y qué inversión está dispuesta a realizar la empresa?

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—Tenemos una iniciativa privada para ampliar y mejorar la terminal. La inversión que contemplamos está entre 200.000 y 250.000 dólares.

La propuesta consiste en ampliar el edificio aproximadamente un 30%, unos 100 metros cuadrados adicionales, para contar con una zona de preembarque con capacidad para entre 100 y 150 personas.

También queremos incorporar una pequeña cafetería y mejorar las condiciones generales de comodidad.

—¿Por qué consideran necesaria esa ampliación si los pasajeros normalmente permanecen poco tiempo en la terminal?

—Porque hay que contemplar las situaciones excepcionales. En condiciones normales, el pasajero llega, realiza el registro y embarca. Lo mismo sucede cuando desembarca.

Pero puede haber una sudestada, una demora del barco o una lluvia intensa. En esos casos, las personas necesitan un lugar donde esperar, sentarse y permanecer cómodamente durante una o dos horas.

Hoy la terminal no tiene esas condiciones de habitabilidad. Queremos resolverlo sin modificar su esencia ni su estética.

—¿En qué situación se encuentra la propuesta ante la Administración Nacional de Puertos?

—La iniciativa había sido presentada y preaprobada, pero después vienen los estudios y las exigencias administrativas, incluidos los trámites ambientales y costeros.

Son procedimientos que llevan tiempo. Si condicionábamos el inicio del servicio a la finalización de todo ese proceso, podíamos demorar uno o dos años más.

Por eso decidimos suspender temporalmente la iniciativa privada, comenzar a operar y retomarla después.

La Administración Nacional de Puertos tiene previstas intervenciones en los baños y la impermeabilización del edificio. Son trabajos que también estaban contemplados en nuestro proyecto.

—¿Cuándo esperan retomar la propuesta de ampliación?

—La intención es presentarla nuevamente el año próximo, una vez que el servicio esté funcionando. Queremos que la terminal tenga las condiciones de confort que ofrecemos en las instalaciones de Colonia y Montevideo, aunque sea de menor tamaño.

El barco recuperado y las condiciones de la operación

—¿Qué características tiene la embarcación destinada a Carmelo?

—Es el antiguo DeltaCat que utilizaba la empresa Cacciola. Nosotros lo compramos, lo ampliamos y lo renovamos completamente.

Aunque es más pequeño que los barcos que operan hacia Colonia o Montevideo, buscamos que tenga las mismas condiciones de confort.

Cuenta con servicios de cafetería y una tienda a bordo, naturalmente de menor tamaño por las dimensiones de la embarcación.

Nuestra idea es que el pasajero reciba un servicio de calidad independientemente de la capacidad del barco.

El turismo como principal mercado y la necesidad de diversificar la oferta

—¿Por qué Colonia Express considera que Carmelo tiene posibilidades de desarrollarse como destino turístico?

—Porque hay una oportunidad para recuperar un mercado que prácticamente se perdió cuando dejaron de funcionar las conexiones anteriores.

La mayor parte de los pasajeros de aquellos servicios eran personas que viajaban desde Montevideo, llegaban a Carmelo en ómnibus y después continuaban hacia Tigre, desde donde se trasladaban a Buenos Aires.

Ese mercado hoy está atendido principalmente por las conexiones que pasan por Colonia.

Lo que quedó debilitado fue el turismo que llegaba específicamente a Carmelo para pasar el día, recorrer la ciudad o alojarse una o dos noches.

Nuestra intención es desarrollar ese segmento, como hicimos en Colonia, mediante paquetes y propuestas que permitan aprovechar los atractivos de la zona.

—¿La infraestructura turística actual está preparada para recibir a los visitantes que pueda generar la nueva línea?

—Creo que hay suficientes alternativas para comenzar. Cerca de la terminal existen hoteles, posadas y establecimientos gastronómicos. También están los restaurantes de la costa, los paradores y las bodegas de los alrededores.

El turismo no es un único mercado. Hay personas que quieren pasar unas horas, otras que prefieren quedarse una noche o dos y otras que buscan visitar bodegas.

Cuando llegan, los pasajeros se distribuyen entre distintas actividades. Para una embarcación de 125 plazas, entiendo que Carmelo tiene condiciones para recibirlos.

Eso no significa que no haya cosas para mejorar. La ciudad necesita seguir trabajando en infraestructura y servicios, pero hay una base sobre la cual desarrollar el proyecto.

—¿Qué servicios complementarios prepara la empresa para facilitar los recorridos?

—Estamos comprando bicicletas para ofrecerlas en alquiler desde la propia terminal. También estudiamos dejar un ómnibus de 44 pasajeros en Carmelo, posiblemente después de las vacaciones, para organizar recorridos por la zona.

Estamos trabajando en acuerdos con hoteles, restaurantes y bodegas, especialmente en el área de Colonia Estrella.

La intención es que el pasajero no tenga solamente el traslado en barco, sino distintas posibilidades para organizar su visita.

La identidad histórica como parte de la propuesta turística

—Además de la oferta de servicios, ¿qué aspectos de Carmelo considera necesario preservar para fortalecer su atractivo?

—Creo que las ciudades históricas tienen un valor que no se puede reproducir fácilmente. Nadie puede construir de nuevo una ciudad con edificios y una infraestructura que tienen más de cien años de historia.

Por eso considero importante mantener la estética histórica. A veces se reforman edificios antiguos incorporando elementos modernos que terminan modificando su identidad.

En Europa se observa cómo muchos pueblos conservan sus fachadas y su entorno histórico, aunque por dentro los edificios tengan instalaciones modernas.

Carmelo tiene una identidad de ciudad de campo y de ciudad costera, con una historia propia. Esa es una parte importante de lo que busca el visitante.

—¿Qué papel tiene la experiencia del turista en la promoción del destino?

—Hoy la publicidad de una empresa no tiene el mismo peso que antes. Lo que más influye es la experiencia que los turistas comparten en sus redes sociales.

Si una persona visita Carmelo, tiene una buena experiencia y la comunica, eso ayuda a que otras personas conozcan el destino.

Pero también ocurre lo contrario. Una mala experiencia se difunde rápidamente y puede perjudicar mucho.

Por eso insistimos en que el entorno, los servicios y la infraestructura deben estar cuidados. El marketing no depende solamente de la publicidad que hagamos nosotros.

La conectividad para los residentes y una futura alternativa por Colonia

—Hasta ahora el proyecto aparece fuertemente orientado al turismo. ¿Qué importancia tendrá el transporte de pasajeros que necesitan viajar regularmente entre Carmelo y Buenos Aires?

—Hoy vemos este barco principalmente como un servicio turístico. Por supuesto que también podrán utilizarlo los carmelitanos que quieran viajar a Buenos Aires, pero los horarios están organizados para favorecer la llegada de visitantes desde Argentina.

La salida desde Buenos Aires es a las nueve de la mañana y el regreso desde Carmelo a las cinco y media de la tarde.

Eso funciona bien para quienes vienen a pasar el día o quedarse una o dos noches. Para los residentes de Carmelo que necesitan hacer otras actividades en Buenos Aires, puede resultar menos conveniente.

—¿Cómo piensan resolver esa limitación?

—Si el servicio funciona bien, queremos incorporar una conexión terrestre entre el puerto de Carmelo y el de Colonia.

Eso permitiría que una persona que no quiera regresar desde Carmelo a las cinco y media pueda trasladarse en ómnibus hasta Colonia y tomar, por ejemplo, el barco de las ocho y media de la noche hacia Buenos Aires.

La idea es que, desde nuestra plataforma, el pasajero pueda elegir entre viajar directamente desde Carmelo o hacerlo mediante la conexión terrestre con Colonia.

Sería un sistema parecido al que ya existe para Montevideo, donde se puede viajar en barco directo o combinar el servicio fluvial con transporte terrestre.

—¿Esa alternativa se incorporará desde el comienzo?

—No. Queremos consolidar primero la operación directa para no generar confusiones. Después incorporaremos la conexión por Colonia.

Creemos que eso permitirá ampliar considerablemente las posibilidades de viaje y atender a un público más diverso.

El desafío de consolidar la ruta

La entrevista dejó planteadas dos etapas para el desarrollo de la conexión fluvial. La primera estará centrada en captar visitantes argentinos mediante excursiones y estadías cortas, aprovechando la infraestructura turística existente y los acuerdos que Colonia Express busca establecer con operadores locales.

La segunda dependerá de la evolución de la demanda. Incluye la posibilidad de incorporar embarcaciones de mayor capacidad, ampliar las instalaciones portuarias y ofrecer una alternativa de transporte combinado que permita a los residentes disponer de más horarios para viajar.

Planas reconoció que el crecimiento no será necesariamente inmediato. La experiencia de la empresa en Colonia constituye su principal referencia para proyectar la evolución del servicio, aunque los resultados de Carmelo deberán evaluarse a partir de su propia demanda.

La continuidad de la operación, las inversiones pendientes y la respuesta de los visitantes serán factores determinantes para establecer qué lugar ocupará esta conexión en la actividad turística y en el transporte internacional de pasajeros de Carmelo.