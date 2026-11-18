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Carmelo recibirá entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre una caravana de embarcaciones procedentes de Argentina, organizada por el Club Náutico San Isidro y el Yacht Club Argentino, en el marco de sus actividades de navegación deportiva y recreativa.

La travesía, denominada Caravana a Carmelo (ROU), figura en los calendarios oficiales de ambas instituciones y forma parte del programa de Yachting a Motor 2026, que incluye competencias de regularidad y recorridos grupales por distintos destinos del Río de la Plata.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación. Las tripulaciones podrán intervenir en las pruebas deportivas o realizar el recorrido mediante navegación en conserva, una modalidad que permite desplazarse en grupo sin participar en una clasificación competitiva.

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Distintas embarcaciones podrán participar

Las regatas de regularidad se diferencian de las competencias de velocidad porque los participantes deben cumplir tiempos y condiciones de navegación establecidos previamente. El resultado depende de la precisión con que cada tripulación complete el recorrido.

El formulario de inscripción incluye diferentes categorías de embarcaciones, entre ellas yates a motor, veleros, lanchas, semirrígidos y motos de agua.

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Hasta el momento, los organizadores no han informado la cantidad de embarcaciones inscriptas, los horarios previstos de llegada ni los lugares donde permanecerán amarradas durante su estadía en Carmelo.

Tampoco se ha difundido un programa de actividades para las tripulaciones durante el fin de semana.

Carmelo como destino náutico

La travesía constituye una nueva instancia de conexión entre Carmelo y las instituciones náuticas argentinas que desarrollan actividades deportivas y recreativas en el Río de la Plata.

La presencia de navegantes durante tres jornadas también representa una oportunidad para los servicios portuarios, establecimientos gastronómicos y comercios de la ciudad, aunque todavía se desconoce la cantidad de visitantes que llegarán.

La inclusión de Carmelo en los calendarios de ambas instituciones mantiene a la ciudad dentro de los destinos elegidos para las navegaciones grupales que conectan las costas de Uruguay y Argentina.