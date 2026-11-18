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La Junta Departamental de Colonia tratará esta noche una serie de proyectos vinculados con el turismo, la actividad productiva y la gestión de la Intendencia. La sesión ordinaria fue convocada para las 20:00 en la Sala de Sesiones, según el calendario oficial del organismo.

Entre los asuntos principales figura una propuesta del Ejecutivo Departamental para exonerar el 20% de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana —incluidos sus adicionales— correspondiente a 2026. El beneficio alcanzaría a establecimientos hoteleros del departamento que estén al día con sus obligaciones. La iniciativa deberá ser considerada por los ediles: su inclusión en el orden del día no implica que haya sido aprobada.

La agenda incluye, además, proyectos para crear un bus turístico departamental y un plan de accesibilidad en los balnearios de Colonia. En el área productiva, se pondrá a consideración la creación de una sala departamental para extraer y envasar miel. También se analizará una propuesta para implementar un sistema integral de cobro electrónico en la Intendencia.

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El Centro Comercial e Industrial de Juan Lacaze solicitó una reunión con la Comisión de Legislación y Régimen para plantear la situación de la venta ambulante. El temario contempla, asimismo, un proyecto de decreto sobre el empadronamiento de vehículos clásicos e históricos y una solicitud del Congreso Nacional de Ediles para recibir propuestas de temas de interés departamental.

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Los asuntos reúnen iniciativas de distinto alcance: algunas requerirán debate y eventual votación; otras, como la solicitud del centro comercial, buscan abrir una instancia de trabajo. El resultado de la sesión y las decisiones adoptadas se conocerán una vez finalizada la deliberación.