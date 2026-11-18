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El incendio que afectó al Colonia Shopping el pasado 11 de noviembre comenzó a modificar las perspectivas del comercio en Colonia del Sacramento. Varias empresas que funcionaban en el centro comercial estarían buscando locales en el área céntrica para reanudar sus actividades.

Según informó este miércoles 18 de noviembre el medio local ColoniaYa, Paprika, Toto, Lolita, Legacy e Indumex figuran entre las firmas que realizan gestiones para instalarse en el centro de la capital departamental. La publicación también menciona el interés de Indian.

Por el momento, no existen confirmaciones individuales de todas las empresas mencionadas ni información pública sobre contratos de arrendamiento, ubicaciones definitivas o fechas de apertura.

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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, confirmó que algunas empresas afectadas por el incendio ya alquilaron locales o están buscando inmuebles céntricos para continuar funcionando y reubicar personal, según declaraciones recogidas por El País.

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Este movimiento podría producir cambios en la actividad comercial de la ciudad, particularmente en la demanda de inmuebles destinados a locales de venta y en la distribución de los establecimientos comerciales.

La posibilidad de retomar actividades fuera del shopping también representa una alternativa laboral para parte de los trabajadores afectados por el siniestro.

Mientras tanto, la administración del centro comercial mantiene su intención de reconstruir las instalaciones. La eventual instalación de estas cadenas en el centro constituiría, por ahora, una solución para sostener su presencia comercial en Colonia.