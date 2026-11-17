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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, participó este martes del lanzamiento del primer viaje de Colonia Express entre Carmelo y Buenos Aires. Durante la actividad, destacó la importancia de la nueva conexión fluvial para la ciudad y el departamento, así como la coordinación entre organismos públicos y empresas privadas que permitió concretar la iniciativa.

Según informó la Intendencia de Colonia, Rodríguez expresó su satisfacción por la puesta en marcha de la línea y señaló que representa un acontecimiento significativo para los habitantes de Carmelo.

En su intervención, el jefe comunal agradeció el trabajo desarrollado por Colonia Express y la Administración Nacional de Puertos (ANP), además de reconocer la participación de las direcciones de Turismo e Inversiones de la Intendencia.

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Rodríguez hizo especial hincapié en la cooperación entre el sector público y privado, así como en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para llevar adelante proyectos vinculados al desarrollo del departamento.

Rodríguez repasó las obras y proyectos previstos para Carmelo

Durante su discurso, el intendente también se refirió a las intervenciones que la comuna viene realizando en Carmelo, entre ellas las obras en los accesos norte y sur de la ciudad y los trabajos de recuperación de playas y zonas costeras.

Asimismo, anunció que la Intendencia proyecta poner nuevamente en funcionamiento El Refugio, aunque con una finalidad diferente a la que tenía anteriormente. El espacio dejará de funcionar como parador y será destinado a un centro cultural.

Rodríguez también mencionó la importancia de continuar trabajando en la recuperación y valorización de sitios patrimoniales de la zona, como la Calera de las Huérfanas y la Capilla Narbona, dentro de las iniciativas orientadas a revitalizar Carmelo y sus alrededores.

Al finalizar su intervención, el intendente manifestó su orgullo por la concreción de la nueva conexión fluvial y expresó que, además de su satisfacción como titular del gobierno departamental, el acontecimiento tenía un significado especial para él como carmelitano.

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Autoridades acompañaron el lanzamiento

La actividad contó con la presencia del director ejecutivo de Colonia Express, Sebastián Plazas; el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi; el representante de la ANP, Pablo Genta; y el diputado Mario Colman.

También participaron el comandante en jefe de la Armada, almirante José Luis Elizondo; el subprefecto del puerto de Carmelo, capitán de fragata Johon Silva; representantes del Ministerio de Turismo, autoridades departamentales, concejales, empresarios y referentes de la Asociación Turística del Departamento de Colonia.

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Fuente: Intendencia de Colonia.