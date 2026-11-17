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La nueva conexión fluvial entre Carmelo y Buenos Aires representa una apuesta de Colonia Express por el potencial turístico de la ciudad, aunque su expansión dependerá de la respuesta del mercado. Así lo planteó Sebastián Planas, director ejecutivo de la compañía, durante la presentación del servicio este martes 17 de noviembre.

La estrategia empresarial consiste en comenzar con una operación de capacidad limitada y ampliarla progresivamente, siempre que la demanda permita sostener los costos.

El catamarán Deltacat dispone de 125 plazas. Planas manifestó su aspiración de incorporar una embarcación de 300 pasajeros en los próximos años, aunque no anunció una inversión concreta ni estableció plazos.

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El ejecutivo comparó este proyecto con los comienzos de Colonia Express, cuando la compañía operaba con un barco de 250 pasajeros. Su planteo apunta a desarrollar la ruta a partir de resultados comerciales y no únicamente de las expectativas turísticas.

La sustentabilidad como condición

Planas sostuvo que las inversiones deben ser racionales, posibles y sustentables. En ese contexto, cuestionó los proyectos portuarios de gran magnitud que no cuentan con condiciones suficientes para concretarse o mantenerse.

Para Carmelo, el planteo introduce una cuestión central: la existencia de una conexión directa con Buenos Aires no garantiza por sí misma un incremento sostenido de la actividad turística.

El impacto sobre alojamientos, gastronomía y otros servicios dependerá del volumen de pasajeros, su permanencia en la ciudad y el gasto que realicen.

La operación comercial está prevista desde el jueves 19 de noviembre, con cinco frecuencias semanales, de jueves a lunes. El viaje desde Buenos Aires tendrá una duración estimada de entre dos horas y media y dos horas y cuarenta y cinco minutos.

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La expansión y los obstáculos en Montevideo

Durante la presentación, Planas también se refirió a las dificultades que enfrenta Colonia Express para desarrollar sus operaciones directas entre Buenos Aires y Montevideo.

El ejecutivo reclamó condiciones que permitan ampliar los servicios y defendió la competencia como mecanismo para ofrecer más alternativas de transporte.

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La apertura de Carmelo se incorpora así a una estrategia empresarial de expansión que presenta situaciones diferentes en ambos puertos.

Para la ciudad, el desafío será transformar la nueva conectividad en actividad turística sostenida. Para Colonia Express, comprobar que la demanda justifica mantener el servicio y eventualmente aumentar su capacidad.