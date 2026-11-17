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El paso de dos aviones hidrantes por los cielos de Carmelo llamó la atención durante la tarde de este martes 17 de noviembre. Se trataba de dos aeronaves Air Tractor AT-802, identificadas con las matrículas argentinas LV-BRM y LV-KKV, que habían despegado de Brasilia, Brasil, durante la mañana.

La consulta de registros de seguimiento aeronáutico permitió reconstruir parte del recorrido de los aparatos y establecer que habían realizado una extensa travesía desde Europa hacia América del Sur.

Uno de ellos, el LV-KKV, completó un itinerario iniciado en Foggia, Italia, con escalas en Almería y Gran Canaria, España; Praia, Cabo Verde; y Natal y Brasilia, Brasil. Según los datos publicados por Flightradar24, aterrizó este martes en el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

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El segundo avión, identificado como LV-BRM, también registra movimientos recientes entre Europa y Brasil. Aunque su llegada a territorio argentino resulta compatible con el recorrido observado, todavía no se obtuvo una confirmación concluyente de su aeropuerto de aterrizaje.

Ambas aeronaves pertenecen a la familia Air Tractor AT-802, utilizada en operaciones de combate de incendios forestales. La configuración Fire Boss incorpora flotadores anfibios que permiten recoger agua de lagos y otros espejos de agua adecuados para utilizarla posteriormente en las descargas sobre zonas afectadas por el fuego.

Los dos aviones tienen antecedentes de operaciones en Sudamérica. El LV-BRM figura en documentación oficial argentina vinculada al combate de incendios forestales en Neuquén durante marzo de 2025. Por su parte, el LV-KKV aparece en registros históricos de servicios aéreos contra incendios en Chile.

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El desplazamiento desde Europa coincide con el período previo al verano austral, cuando aumenta la demanda de recursos aéreos para enfrentar incendios forestales en la región. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial de que estos vuelos respondan a una nueva contratación o asignación operativa en Argentina.

El sobrevuelo observado desde Carmelo permitió advertir el paso de dos aeronaves especializadas que, después de recorrer miles de kilómetros y cruzar el Atlántico, completaban una nueva etapa de su desplazamiento hacia el sur del continente.