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El colectivo No Más Colonia anunció que mantendrá una reunión con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, el próximo jueves 19 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Palacio de Gobierno Departamental, en Colonia del Sacramento.

La agrupación, integrada por vecinos que manifiestan su oposición al proyecto inmobiliario +Colonia y a la instalación de Praxis, informó sobre la audiencia y convocó a la ciudadanía a presentar inquietudes y aportes para trasladarlos a las autoridades departamentales.

El encuentro anunciado constituye una instancia de intercambio entre el gobierno departamental y un sector de la población que ha expresado cuestionamientos a estas iniciativas.

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+Colonia es uno de los principales emprendimientos inmobiliarios proyectados en el departamento y ha sido objeto de planteos vinculados a sus características, su desarrollo y sus posibles efectos sobre el territorio y los servicios públicos.

La reunión permitirá al colectivo exponer directamente sus posiciones ante el intendente y plantear las consultas que considere pertinentes.

Hasta el momento, la información sobre la audiencia procede del anuncio atribuido a No Más Colonia.