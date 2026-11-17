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Eran casi las doce de la noche. Una mujer de 47 años había descendido de un ómnibus en la parada de Baltasar Brum y Aparicio Saravia, en Colonia del Sacramento. Desde allí siguió caminando por la avenida. Llevaba su teléfono celular en la mano y lo utilizaba para hacer una llamada.

Del otro lado de la calle venía un hombre. La mujer lo vio cruzar hacia donde estaba ella. Según su posterior declaración a la Policía, tendría unos 30 años.

El hombre se acercó, la tomó de los brazos y la amenazó. Quería el teléfono.

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La mujer no se lo entregó. Hubo un forcejeo. El hombre consiguió derribarla y, una vez que estuvo en el suelo, le quitó el aparato, un Honor Magic 7 Lite. Después se alejó caminando.

A las 23:58 del lunes 16 de noviembre, una llamada al servicio de emergencias 911 alertó que, frente a los galpones municipales de avenida Aparicio Saravia, una mujer gritaba que acababan de asaltarla.

Personal de la Seccional Primera, que se encontraba cerca del lugar, acudió inmediatamente. Los funcionarios entrevistaron a la víctima y recogieron su relato de lo ocurrido.

El episodio quedó registrado como una rapiña, una figura delictiva que comprende el apoderamiento de bienes mediante violencia o amenazas.

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La información policial no establece si la mujer sufrió lesiones como consecuencia de la caída. Tampoco indica que el autor haya sido identificado o detenido.

La Fiscalía de Colonia fue informada del hecho y dispuso actuaciones. La investigación continúa.

El hombre se había retirado a pie. La mujer quedó sin su teléfono. Esos son, por ahora, los últimos movimientos que permite reconstruir el parte policial de aquella noche en Aparicio Saravia.