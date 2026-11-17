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El Banco de Seguros del Estado (BSE) estima en unos 20 millones de dólares las coberturas vinculadas al incendio que destruyó casi por completo el Shopping Colonia, en Colonia del Sacramento. La cifra comprende los seguros del centro comercial y de ocho locales, aunque todavía no se han determinado las indemnizaciones individuales.

El presidente del BSE, Marcos Otheguy, informó este lunes 16 de noviembre que aproximadamente el 80% de las coberturas estaría respaldado por compañías reaseguradoras del exterior, según declaraciones recogidas por Subrayado.

Otheguy señaló además que existirían pólizas contratadas con aseguradoras privadas por unos 10 millones de dólares adicionales. Estas coberturas corresponden a otras compañías y no forman parte de los 20 millones estimados por el BSE.

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Las indemnizaciones aún no están definidas

Los equipos técnicos continúan evaluando los daños y las condiciones de las pólizas para establecer los montos que corresponderán a cada asegurado.

La estimación difundida por el organismo no representa una cifra definitiva de indemnizaciones ni implica que los pagos hayan sido autorizados. Tampoco se han informado fechas para su desembolso.

Las coberturas constituyen un elemento relevante para determinar los recursos disponibles destinados a la recuperación del centro comercial y la continuidad de los negocios afectados.

Por el momento, el BSE mantiene su estimación en torno a los 20 millones de dólares, mientras avanza el proceso de e