Escuchar artículo 0:00 2:06 x1

La agencia meteorológica brasileña MetSul difundió un mapa de pronóstico que muestra áreas con vientos de mayor intensidad en el sur de Brasil y sectores de Uruguay, de acuerdo con una simulación elaborada mediante el modelo meteorológico WRF ECMWF.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La imagen, correspondiente a una corrida del 16 de noviembre de 2026, presenta distintas tonalidades que representan las velocidades máximas del viento, expresadas en kilómetros por hora.

Las áreas identificadas en rojo, violeta y rosado corresponden a los valores más elevados de la escala, con una presencia especialmente marcada en el estado brasileño de Río Grande del Sur.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El mapa también comprende territorio uruguayo

En Uruguay, la proyección muestra un predominio de tonos amarillos y naranjas, aunque también aparecen sectores rojizos en el norte y noreste del país, asociados a velocidades de viento superiores a las de las áreas circundantes.

La escala del gráfico permite distinguir las diferencias de intensidad previstas entre las distintas zonas de la región.

El modelo utilizado por MetSul tiene una resolución espacial de 3,5 kilómetros y representa las velocidades máximas del viento a una altura de 10 metros sobre la superficie.

Seguimiento de las condiciones meteorológicas

Las proyecciones difundidas por MetSul permiten observar la distribución geográfica de los vientos previstos y las zonas donde el modelo señala mayores intensidades.

Como ocurre con los pronósticos meteorológicos, estas estimaciones pueden presentar modificaciones conforme se actualizan los modelos y evolucionan las condiciones atmosféricas.

En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) es el organismo encargado de emitir las advertencias meteorológicas oficiales para el territorio nacional.