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El Banco Central del Uruguay resolvió mantener en 6% la tasa de interés que utiliza para orientar el costo del dinero en la economía. ¿Qué significa esto para una persona que cobra un sueldo, paga cuentas, compra alimentos o tiene un préstamo?

En primer lugar, que los precios continúan subiendo. En octubre, la inflación alcanzó el 4,87% anual. Esto significa que una canasta de productos y servicios que costaba 10.000 pesos hace un año cuesta ahora, en promedio, 10.487 pesos.

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El Banco Central explica que los aumentos recientes se concentran principalmente en alimentos y tarifas. No se trata, por ahora, de una suba generalizada de todos los precios.

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La decisión también tiene consecuencias sobre los préstamos y los ahorros. Al mantener su tasa de referencia, el Banco Central busca influir sobre los intereses que cobran los bancos por prestar dinero y los que pagan por los depósitos. Sin embargo, esto no significa que las cuotas de los créditos cambien automáticamente.

Para quienes viven de ingresos fijos, el dato central es otro: aunque la inflación disminuya, los precios no necesariamente bajarán. Simplemente aumentarán más lentamente.

El Banco Central espera que la inflación se acerque al 4,5% durante 2027, aunque advierte sobre posibles aumentos de alimentos y combustibles.

En términos cotidianos, el mensaje es que el costo de vida seguirá creciendo, pero la autoridad monetaria considera que, por ahora, no necesita modificar su principal herramienta para contenerlo.