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La Liga Carmelitana de Fútbol emitió este lunes 16 de noviembre un comunicado dirigido a los clubes que participan en el Campeonato Oficial Sub 14, en el que recordó las disposiciones reglamentarias aplicables ante hechos de violencia, incidentes o situaciones que alteren el normal desarrollo de los encuentros deportivos.

La institución informó que, ante estas situaciones, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 317 del Código de Penas de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Según señala el comunicado, la normativa comprende los hechos que puedan producirse antes, durante o después de un partido, siempre que tengan como causa u origen el espectáculo deportivo.

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La Liga precisó que los incidentes serán considerados de acuerdo con las disposiciones del Código de Penas y que la eventual responsabilidad de los clubes será analizada por los órganos competentes, sobre la base de los antecedentes y elementos probatorios disponibles.

También advirtió que los hechos protagonizados por parciales, simpatizantes o personas vinculadas a las instituciones podrán generar responsabilidades y sanciones reglamentarias.

Además de las multas previstas, el comunicado señala que la Asamblea determinará el derecho de admisión de las personas individualizadas.

La Liga exhortó a los clubes a adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones de violencia y garantizar el normal desarrollo de la competencia.

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Finalmente, solicitó a todas las instituciones tomar conocimiento de estas disposiciones y actuar en consecuencia. Recordó que la aplicación del reglamento corresponde a los órganos competentes, conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el Código de Penas de OFI.

El comunicado no identifica incidentes concretos ni anuncia sanciones contra clubes o personas determinadas.