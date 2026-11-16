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El programa Renaciti recoge unos 232 kilos semanales de residuos orgánicos en Barrio Norte de Carmelo, según informó el alcalde Luis Pablo Parodi a Carmelo Portal. La experiencia comenzó el 10 de septiembre y tiene previsto finalizar a mediados de diciembre. Su continuidad todavía no cuenta con financiamiento confirmado.

La iniciativa comenzó con 30 familias y actualmente participan 29. Según Parodi, una abandonó el programa y las restantes mantienen la separación domiciliaria de residuos.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el alcalde, los 29 hogares entregan en conjunto unos 232 kilos semanales. Al dividir esa cantidad entre las familias, se obtiene un promedio de ocho kilos por hogar. El volumen equivale a unos 928 kilos en cuatro semanas, aunque no representa un registro acumulado de las recolecciones ni permite conocer cuánto aporta individualmente cada familia.

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Parodi sostuvo que la calidad de la separación alcanza actualmente el 100%. Explicó que durante las primeras semanas aparecieron materiales ajenos a los residuos orgánicos, situación que se corrigió mediante el contacto con los participantes.

El porcentaje corresponde a información municipal. No se proporcionaron registros técnicos que permitan conocer cómo se realizó esa evaluación.

Compostaje y costos pendientes

Los residuos recolectados se destinan al compostaje, un proceso que requiere aproximadamente tres meses. Según lo previsto, las familias recibirán los primeros resultados al finalizar el piloto.

Hasta el momento no se informaron cantidades de compost producido ni resultados sobre sus características. Tampoco se difundieron los costos operativos por tonelada tratada, información necesaria para analizar una eventual ampliación del servicio.

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Parodi manifestó la intención de mantener la recolección diferenciada después de diciembre, pero señaló que dependerá de recursos aportados por la Intendencia de Colonia.

El cierre de Renaciti dejará planteada la evaluación de sus resultados, costos y posibilidades de continuidad. Los datos disponibles corresponden a 29 hogares y no permiten establecer el costo de una eventual extensión a otros barrios.

Consultado sobre el Plan VALE, anunciado en julio para recuperar envases, el alcalde no aportó información sobre su implementación en Carmelo y remitió las consultas a Mariano Barolín – Encargado del Área de Ambiente- de la Intendencia de Colonia.