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Montes del Plata puso en marcha su campaña de prevención, detección y combate de incendios forestales para la temporada 2026-2027, con una inversión anual superior a los US$ 4 millones, según informó la empresa.

El operativo coincide con la prohibición nacional de realizar fuegos y quemas al aire libre, vigente desde el 1.º de noviembre hasta el 30 de abril de 2027.

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El sistema de vigilancia comprende la totalidad de las áreas forestales de la compañía, mediante monitoreo satelital permanente y 65 cámaras con inteligencia artificial, operadas en coordinación con la Sociedad de Productores Forestales.

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Además, incorpora el simulador Fire Spread, una herramienta que permite proyectar el comportamiento de los incendios hasta con 12 horas de anticipación, considerando factores meteorológicos y características del terreno.

Capacitación y medidas preventivas

Como parte de la campaña, Montes del Plata realizó seis charlas en comunidades de su zona de influencia, con la participación de más de 150 personas. Durante el último año, también capacitó a más de 1.000 trabajadores propios y de empresas contratistas.

La empresa informó que mantiene más de 15.000 kilómetros de cortafuegos y 1.500 fuentes de agua acondicionadas para atender emergencias.

Diego Rodríguez, gerente de Cosecha, Silvicultura Propia e Incendios, destacó la importancia de la participación de los vecinos para detectar y comunicar posibles focos de incendio.

Los reportes y alertas pueden realizarse mediante WhatsApp al 091 623 300.