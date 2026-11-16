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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, se reunió este lunes 16 de noviembre con los alcaldes del departamento en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, en Colonia del Sacramento.

El encuentro forma parte de las reuniones periódicas que la administración departamental mantiene con los gobiernos municipales para coordinar tareas y dar seguimiento a las necesidades de las distintas localidades.

Hasta el momento, no se han comunicado los temas específicos tratados ni las eventuales resoluciones adoptadas durante la jornada.

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Obras y servicios en los municipios

La reunión tiene como antecedente la recorrida que Rodríguez completó en agosto por los 13 municipios de Colonia, durante la cual mantuvo encuentros con alcaldes y concejales.

En aquellas instancias, el intendente identificó como prioridades el mantenimiento de calles, el alumbrado público, la construcción de cordón cuneta y los desagües pluviales.

También planteó la importancia de los planes operativos anuales, mediante los cuales cada municipio establece sus actividades, proyectos y necesidades de gestión.

Al finalizar esa recorrida, Rodríguez anunció que durante noviembre retomaría las visitas a las localidades, incorporando reuniones con instituciones y organizaciones sociales.

Coordinación para programas de empleo

Otro antecedente reciente es la decisión de extender hasta marzo de 2027 el programa Uruguay Impulsa, cuya continuidad fue consultada previamente con los alcaldes.

La medida permitirá que 195 participantes continúen trabajando durante cuatro meses adicionales, con financiación de la Intendencia de Colonia.

El gobierno departamental destinará aproximadamente 16 millones de pesos a esta etapa, denominada Colonia Impulsa.

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Los participantes desarrollarán tareas vinculadas al mantenimiento de espacios públicos, limpieza y acondicionamiento de distintas zonas del departamento.

La reunión se incorpora así al esquema de trabajo entre la Intendencia y los municipios.