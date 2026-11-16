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El motociclismo de Carmelo cerró la temporada 2026 con un título nacional. Nicolás Celesia se consagró campeón uruguayo de motocross en la categoría MX2 B, luego de imponerse en la última fecha del campeonato, disputada durante el fin de semana en el Complejo Jair de la ciudad.

La competencia reunió a pilotos que participaron en la definición de las distintas categorías del certamen nacional, en una jornada que marcó el cierre del calendario deportivo de la especialidad.

Para Celesia, la última fecha tuvo un significado particular. Además de competir en su ciudad, consiguió la victoria que le permitió coronarse campeón uruguayo ante el público local.

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La Federación Uruguaya de Motociclismo confirmó la realización de la fecha decisiva en Carmelo, mientras que el medio especializado Motociclismo Uruguayo informó sobre el triunfo del piloto carmelitano y la obtención del campeonato.

El resultado representa un nuevo logro para el motociclismo local, una disciplina que cuenta con actividad competitiva en Carmelo y que, a través del Complejo Jair, dispone de un escenario para recibir competencias nacionales.

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La consagración de Celesia constituye uno de los resultados deportivos destacados del año para la ciudad, tanto por el título obtenido como por haberse definido en Carmelo.