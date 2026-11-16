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El incendio intencional de un contenedor de residuos constituye un daño al patrimonio público, afecta el servicio de recolección y representa un riesgo para la seguridad. Sin embargo, cuando estos episodios se repiten, surge una cuestión que merece ser examinada: si los recipientes son vulnerables al fuego, ¿no debería evaluarse la utilización de materiales capaces de resistir mejor estas situaciones?

La pregunta introduce una dimensión diferente del problema. No se trata de justificar el vandalismo ni de trasladar la responsabilidad de quienes provocan los incendios, sino de analizar si la infraestructura urbana puede diseñarse para reducir sus consecuencias.

Los contenedores fabricados con materiales plásticos presentan ventajas operativas. Son relativamente livianos, resisten la corrosión y facilitan su manipulación. Sin embargo, determinados polímeros son combustibles y pueden contribuir a la propagación de un incendio.

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Existen alternativas, como los recipientes metálicos, cuya estructura no alimenta las llamas de la misma manera. Esto no impide que los residuos depositados en su interior ardan, pero puede reducir el deterioro del equipamiento y permitir, según la magnitud del incendio, su recuperación.

La discusión incorpora también una variable económica. El precio inicial de un contenedor no necesariamente representa su costo real para la administración. A la inversión deben agregarse su vida útil, el mantenimiento, las reparaciones, las reposiciones y las consecuencias de retirar unidades del servicio.

En Carmelo, donde se han registrado episodios reiterados de contenedores incendiados, sería pertinente estudiar la distribución territorial de estos hechos y determinar si existen puntos de mayor exposición. Esa información permitiría evaluar soluciones diferenciadas, sin necesidad de sustituir simultáneamente todo el equipamiento.

Una experiencia piloto con recipientes de mayor resistencia al fuego podría proporcionar datos sobre costos, durabilidad, funcionamiento y compatibilidad con los vehículos recolectores.

También corresponde distinguir entre incendios intencionales y aquellos originados por la disposición inadecuada de brasas, cenizas u otros materiales calientes. La prevención requiere identificar las causas y no atribuir automáticamente todos los episodios a una misma conducta.

Las políticas de ciudad comprenden tanto el cuidado del patrimonio como la capacidad de anticipar riesgos previsibles. En ese marco, la elección de los materiales deja de ser exclusivamente una decisión de compra para convertirse en una herramienta de gestión.

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La cuestión no consiste solamente en reemplazar los contenedores destruidos, sino en determinar si es posible construir un sistema de recolección menos vulnerable, más durable y económicamente sostenible.