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Un nuevo episodio de vandalismo tuvo como objetivo un contenedor de residuos en Carmelo. El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando el recipiente fue incendiado de manera intencional, provocando daños en un elemento de uso cotidiano para los vecinos.

La quema de contenedores no solo implica la destrucción de bienes públicos, sino que también afecta la disponibilidad de recipientes para depositar los residuos domiciliarios y genera costos de reposición que deben afrontarse con recursos públicos.

A estas consecuencias se suma el peligro que representa un incendio en la vía pública, tanto por la propagación del fuego como por la posible afectación de personas y bienes cercanos.

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Los contenedores forman parte de la infraestructura destinada a mantener el servicio de recolección y la limpieza de la ciudad. Su deterioro o destrucción perjudica un equipamiento que está al servicio de toda la población.

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El episodio fue dado a conocer por el Municipio de Carmelo, que expresó su preocupación por lo ocurrido y recordó la importancia de preservar los bienes de uso público.