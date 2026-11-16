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El Congreso de Intendentes resolvió mantener sin aumentos el valor de la patente de rodados para 2027 en todas las categorías de vehículos con motores a combustión, tanto a nafta como a gasoil. La decisión fue adoptada el domingo durante una sesión extraordinaria del plenario de jefes departamentales.

De esta manera, los propietarios de estos vehículos pagarán en 2027 el mismo importe de patente establecido para 2026, sin ajustes.

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En el caso de los vehículos eléctricos, se mantendrá la alícuota del 3% para aquellos cuyo valor de mercado, sin IVA, sea inferior a 19.000 dólares.

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Además, se estableció un régimen de transición hacia 2028, con una alícuota del 4% para vehículos de hasta 25.000 dólares sin IVA y del 5% para aquellos que superen ese valor.

Reempadronamiento gratuito durante un mes

El Congreso de Intendentes también anunció una campaña de reempadronamiento sin costo, que se implementará durante un mes en 2027 y nuevamente en 2028.

Según el comunicado oficial, la medida busca facilitar la regularización de los vehículos y promover que sus propietarios los empadronen en el departamento donde residen, en cumplimiento de la Ley 18.456.