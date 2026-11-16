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La Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU) anunció el 13 de noviembre la creación de una nueva carrera terciaria en Sistemas Integrales de Riego, cuya puesta en marcha está prevista para 2027, según la información difundida a nivel regional.

La propuesta estará vinculada a la Escuela Agraria La Concordia, ubicada en el departamento de Soriano, y se desarrollará en el marco de un convenio con la Asociación Agropecuaria de Dolores.

El centro educativo dispone de un predio de 95 hectáreas y cuenta con un sistema de riego mediante pivote central, infraestructura relacionada directamente con los contenidos de la nueva formación técnica.

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La iniciativa permitirá ampliar la oferta educativa terciaria en una región caracterizada por su actividad agropecuaria, con influencia en localidades como Agraciada y Nueva Palmira.

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Según la información oficial de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la propuesta fue presentada como una nueva alternativa de capacitación especializada en sistemas integrales de riego.