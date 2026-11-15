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El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) declaró Monumento Histórico Nacional a las palmeras canarias que bordean la Ruta 1, entre Riachuelo y el acceso a Colonia del Sacramento. La medida fue adoptada mediante la Resolución 204/026 y comprende las dos alineaciones de árboles situadas entre los kilómetros 164,5 y 175 de la carretera Brigadier General Manuel Oribe.

La disposición, incluida en el adelanto del Diario Oficial del 16 de noviembre, reconoce el valor histórico y paisajístico de este corredor, cuya protección fue promovida por la Junta Departamental y la Intendencia de Colonia.

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La declaración se produce mientras las palmeras enfrentan la amenaza del picudo rojo, un insecto invasor que ha causado la pérdida de ejemplares en distintas localidades del departamento y otras zonas del país.

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En junio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inició tratamientos fitosanitarios entre los kilómetros 164,7 y 173,5 de Ruta 1. Las tareas incluyeron aplicaciones químicas y contemplaron técnicas de endoterapia y trampas de monitoreo para controlar la plaga.

La protección patrimonial no supone automáticamente la asignación de recursos económicos, la ejecución de nuevos tratamientos ni la reposición de árboles afectados.

La resolución establece que la declaración deberá comunicarse a los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, además de las autoridades departamentales y organismos patrimoniales.

El reconocimiento incorpora este conjunto de palmeras al patrimonio histórico nacional y establece un marco de protección para futuras intervenciones en el corredor.