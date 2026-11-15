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La avenida General Flores volvió a ser escenario de la Marcha de la Diversidad de Colonia. Este sábado 14 de noviembre, la movilización celebró su décima edición con una convocatoria que reunió a integrantes de organizaciones sociales, colectivos, familias y vecinos, en una jornada organizada por Colonia Diversa.

La actividad comenzó con la feria cultural y gastronómica La Verbena, que acompañó la celebración por quinto año consecutivo. Posteriormente se desarrolló la concentración y la marcha por la ciudad, con destino al entorno de la rambla, donde se concentró parte de la programación artística.

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La participación de personas procedentes de distintas localidades del departamento fue uno de los componentes de la convocatoria. Para facilitar los traslados, la organización contó con la colaboración de los municipios, que dispusieron servicios de transporte hacia Colonia del Sacramento.

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La décima edición tuvo como consigna «La diversidad es colectiva», una expresión que, según explicó previamente Sebastián Flores, representante de Colonia Diversa, procura destacar la participación, el encuentro y el reconocimiento mutuo como elementos de la convivencia social.

Durante la jornada también se realizó la lectura de una proclama centrada en los derechos de las personas LGBTIQ+, la discriminación y la necesidad de mantener espacios de participación y reconocimiento.

La celebración incorporó un recuerdo a Julieta, integrante de Colonia Diversa fallecida este año, cuya participación estuvo vinculada a la trayectoria del colectivo.

El aniversario coincidió, además, con un planteo sobre la continuidad de la organización. Maxi Olaverry, uno de sus referentes, manifestó su intención de facilitar una mayor participación de nuevas generaciones en la producción de futuras ediciones, sin desvincularse del colectivo.

Desde su primera marcha, realizada en 2017, Colonia Diversa ha desarrollado actividades culturales, encuentros e instancias de sensibilización, además de la movilización anual.

La décima edición reunió así dos dimensiones de una misma trayectoria: la celebración pública de la diversidad y la continuidad de una organización que lleva una década promoviendo el reconocimiento de derechos en el departamento.