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La expansión de la Universidad de la República en el suroeste uruguayo comienza a mostrar las características de su población estudiantil. Más del 60 % de los alumnos de Soriano trabaja 40 horas semanales, según informó la coordinadora regional de la Udelar, Florencia Costa.

El dato fue presentado durante una reunión celebrada el 26 de octubre con el intendente Guillermo Besozzi, en la que las autoridades universitarias dieron a conocer un informe estadístico sobre las primeras generaciones de estudiantes de Colonia y Soriano.

El documento reúne información sobre los perfiles del alumnado, las carreras y la evolución de la presencia universitaria en ambos departamentos. Sin embargo, la Universidad todavía no ha difundido públicamente sus cuadros estadísticos completos.

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La situación laboral de los estudiantes constituye uno de los aspectos destacados por las autoridades. Una jornada de trabajo de 40 horas semanales debe combinarse con las clases, el estudio individual y las evaluaciones. A estas exigencias se agregan, en algunos casos, las responsabilidades de cuidado de niños, que pueden llevar a postergar actividades académicas.

Costa señaló que estas condiciones representan un desafío para acompañar las trayectorias estudiantiles. Durante el encuentro se abordó la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo económico mediante la cooperación entre la Universidad y la Intendencia de Soriano.

La región comenzó a dictar sus primeras carreras en 2025, cuando registró más de 500 estudiantes inscriptos, según antecedentes publicados por la Comisión Coordinadora del Interior. En marzo de 2026, el presidente de ese organismo, Liber Acosta, informó que la inscripción primaria del nuevo año se situaba en torno a 500 estudiantes. Los datos corresponden a registros diferentes y no permiten determinar todavía la evolución de la matrícula activa.

En Mercedes funciona también un espacio de cuidados nocturnos destinado a hijos de estudiantes, una herramienta vinculada con las dificultades para compatibilizar la formación y las responsabilidades familiares.

El informe presentado en octubre permitiría conocer con mayor precisión el perfil de las primeras generaciones universitarias de la región. Entre los indicadores de interés se encuentran la distribución por edades, procedencia geográfica, situación laboral y continuidad de los estudios.

Por ahora, la información pública confirma una característica significativa del estudiantado de Soriano: para una proporción mayoritaria, cursar una carrera universitaria implica hacerlo simultáneamente con una jornada laboral extensa. La disponibilidad de datos equivalentes para Colonia permitirá establecer si esta situación se reproduce en el otro departamento de la Región Suroeste.