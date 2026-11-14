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El Municipio de Carmelo anunció la realización de siete reuniones abiertas a los vecinos, en el marco del programa «Sé parte de tu Municipio», una iniciativa destinada a promover el intercambio directo entre la población y el gobierno local.

Los encuentros se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de facilitar la participación de vecinos de distintas zonas y recoger planteos relacionados con las necesidades de cada comunidad.

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Según informó el Municipio, las reuniones permitirán escuchar inquietudes, identificar problemas y conocer propuestas que puedan contribuir a mejorar la ciudad.

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La primera actividad tendrá lugar el próximo lunes 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Club Centenario. El cronograma continuará durante noviembre y los primeros días de diciembre.

Calendario de reuniones

Fecha Lugar Lunes 16 de noviembre Club Centenario Viernes 20 de noviembre Salón La Casita Lunes 23 de noviembre A. y Museo del Carmen Viernes 27 de noviembre Salón Viviendas BHU Lunes 30 de noviembre Club Saravia Miércoles 2 de diciembre Capilla San José Jueves 3 de diciembre Mevir Cerro Carmelo

Todas las reuniones comenzarán a las 19:00 horas.

El programa propone un mecanismo de participación territorial mediante el cual los vecinos podrán trasladar directamente sus preocupaciones y sugerencias a las autoridades municipales.

La convocatoria comprende siete encuentros distribuidos en distintas zonas de Carmelo, durante los cuales se procurará conocer las prioridades planteadas por los habitantes de cada sector.

De esta manera, el Municipio abre una instancia de diálogo con la población para reunir información sobre necesidades locales y propuestas de intervención en la ciudad.