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Todo comenzaba con un ofrecimiento de ayuda. El hombre llegaba a los domicilios de personas mayores de Carmelo y sus alrededores, muchas de ellas con problemas de salud o discapacidad. Se ofrecía para realizar trámites. Lo que parecía un favor era el comienzo de una estafa.

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Primero obtenía la confianza. Después, los documentos, las firmas y los datos bancarios. Algunas víctimas solicitaban préstamos convencidas por sus explicaciones. Otras ni siquiera sabían que alguien había gestionado créditos a su nombre.

El dinero desaparecía, pero las deudas quedaban.

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La investigación estableció que su pareja también participaba en las maniobras y recibía parte del dinero en una cuenta bancaria propia.

El hombre fue detenido en Soriano, en una sucursal del Banco República, cuando se encontraba con dos personas mayores a quienes presuntamente intentaba convencer de solicitar nuevos préstamos.

La Justicia lo condenó a tres años de prisión efectiva, en una causa que incluyó el delito de asociación para delinquir. Su pareja recibió una condena de un año de libertad a prueba. La información difundida no precisa la totalidad de los delitos comprendidos en ambas sentencias ni identifica el juzgado interviniente.

Detrás de los $ 1.097.972 estafados quedaron numerosos vecinos y una misma historia: la confianza utilizada para contraer deudas ajenas.