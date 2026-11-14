Escuchar artículo 0:00 1:20 x1

La red de cargadores para vehículos eléctricos de UTE registró inconvenientes durante la mañana de este sábado en distintos puntos del país, debido a una actualización del sistema operativo Windows.

Según informó oficialmente la empresa, la actualización se realizó como parte de las tareas de mantenimiento y seguridad tecnológica, pero provocó una afectación en la conectividad de la plataforma encargada de administrar los puntos de carga.

Tras identificar el problema, los equipos técnicos de UTE trabajaron para restablecer las conexiones y recuperar el funcionamiento de la red.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En su comunicado, el organismo señaló que se había logrado recuperar prácticamente la totalidad de las conexiones y que el servicio se encontraba próximo a su normalización.

UTE agregó que continuaban las tareas para completar el restablecimiento y expresó sus disculpas por los inconvenientes ocasionados a los usuarios.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La comunicación oficial no precisó cuántos cargadores resultaron afectados ni confirmó el restablecimiento completo del sistema.