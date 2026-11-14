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La cosecha de cebada comenzó en Colonia con una señal alentadora. En Ombúes de Lavalle, la chacra elegida para inaugurar oficialmente la zafra, el pasado 6 de noviembre, alcanzó un rendimiento cercano a los 5.000 kilos por hectárea. El resultado se ubicó dentro de las expectativas que manejaban operadores agrícolas del departamento antes del inicio de los trabajos.

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Pero una buena cosecha no significa necesariamente un buen resultado económico. Entre lo que se obtiene de la tierra y lo que finalmente recibe el productor intervienen factores que pueden cambiar considerablemente las cuentas.

Uno de ellos es el precio. Otro, la calidad del grano, especialmente cuando su destino es la industria maltera, que exige determinadas características para utilizarlo en la elaboración de cerveza. A estos elementos se agregan los costos de semillas, fertilizantes, productos agrícolas, maquinaria, transporte y, cuando corresponde, arrendamiento de tierras.

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Qué dicen las cifras oficiales

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de su Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), había elaborado una proyección económica para la campaña 2025-2026 que permite comprender la importancia de estas variables.

El estudio tomó como referencia un rendimiento de 4.100 kilos por hectárea y un precio de 180 dólares por tonelada. Con esos valores, los ingresos alcanzarían los 738 dólares por hectárea, frente a costos estimados en 825 dólares. El resultado proyectado era negativo en 87 dólares por hectárea, sin incluir el arrendamiento de la tierra.

Se trata de un escenario de referencia nacional, elaborado antes de conocerse los resultados de la cosecha actual. No representa necesariamente la situación de los establecimientos de Colonia.

De hecho, las condiciones comerciales registradas durante el año muestran diferencias. A comienzos de octubre, el gerente comercial de Copagran Colonia, Marcelo Fraga, estimaba rendimientos de entre 4.500 y 5.000 kilos por hectárea y señalaba que se habían concretado operaciones a precios superiores a 275 dólares por tonelada.

Posteriormente, al comenzar la cosecha, las referencias comerciales rondaban los 220 dólares por tonelada. La diferencia ilustra cómo el momento de venta y las condiciones de cada contrato pueden influir en los ingresos del agricultor.

Del campo al puerto

En Colonia, el transporte constituye otro componente de la ecuación económica. La producción agrícola debe trasladarse desde las chacras hasta las plantas de recepción, los centros industriales o las instalaciones portuarias, entre ellas las de Nueva Palmira.

Durante la inauguración de la cosecha en Ombúes de Lavalle, representantes de la Sociedad de Fomento Rural plantearon la posibilidad de habilitar vehículos de mayor capacidad, como bitrenes y tritrenes, para reducir los costos del transporte de granos.

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El planteo incorpora una dimensión que va más allá del rendimiento agrícola: la distancia, la infraestructura vial y la logística también intervienen en la competitividad de la producción departamental.

El resultado todavía está por conocerse

Los primeros rendimientos aportan información sobre el comportamiento productivo de la cebada, pero todavía no permiten establecer el resultado económico general de la campaña.

Será necesario conocer cuánto grano cumple los requisitos de calidad, cuáles fueron los precios efectivamente recibidos y qué costos afrontaron los establecimientos.

Para Colonia, uno de los departamentos con actividad agrícola e industrial vinculada a los cereales, la cosecha no termina cuando las máquinas abandonan las chacras. Su resultado económico se completa cuando se conoce cuánto produjo cada hectárea, cuánto se pagó por esa producción y cuánto costó obtenerla.