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Una lluvia intensa puede sorprender a los vecinos de Carmelo mientras, a pocos kilómetros, en Nueva Palmira, el cielo permanece despejado. Esta diferencia, habitual durante los meses cálidos, tiene una explicación meteorológica: las llamadas lluvias convectivas, tormentas que se desarrollan cuando el aire cálido y húmedo asciende en una atmósfera inestable.

Con el avance de noviembre y la proximidad del verano, Uruguay ingresa en un período en el que estos procesos adquieren mayor protagonismo. Las temperaturas elevadas, combinadas con la humedad y determinadas condiciones atmosféricas, favorecen la formación de nubes capaces de producir precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento e incluso granizo.

A diferencia de las lluvias asociadas a sistemas meteorológicos extensos, algunas tormentas convectivas se concentran en sectores reducidos y evolucionan rápidamente. Por eso, una localidad puede recibir una cantidad importante de agua mientras otra cercana permanece sin precipitaciones.

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Este comportamiento forma parte del régimen climático uruguayo y está documentado en el estudio Análisis del clima y escenarios de cambio y variabilidad climática en Uruguay, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, con participación de especialistas del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Del calor de la tarde a una tormenta intensa

El mecanismo comienza con el calentamiento de la superficie terrestre por la radiación solar. A medida que aumenta la temperatura, el aire próximo al suelo se calienta y, cuando las condiciones son favorables, comienza a ascender transportando humedad.

Durante ese ascenso, el aire se enfría y parte del vapor de agua se condensa, dando origen a las nubes.

Si la atmósfera presenta suficiente inestabilidad, las corrientes ascendentes pueden intensificarse y formar cumulonimbos, las nubes de gran desarrollo vertical asociadas a las tormentas.

Estas formaciones pueden generar lluvias fuertes en períodos breves, acompañadas de rayos, truenos, ráfagas de viento y, en determinadas circunstancias, granizo.

Sin embargo, el calor por sí solo no alcanza para provocar una tormenta. También deben existir humedad suficiente y condiciones que permitan el ascenso del aire.

Por ese motivo, no todas las jornadas calurosas terminan con precipitaciones, aunque las temperaturas elevadas favorezcan estos procesos cuando coinciden con otros factores atmosféricos.

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Por qué puede llover en Carmelo y no en Nueva Palmira

Una de las características de las tormentas convectivas es su distribución irregular.

Mientras una nube descarga lluvia intensa sobre un barrio, otro sector de la misma ciudad puede recibir apenas unas gotas o permanecer completamente seco.

Lo mismo puede ocurrir entre localidades cercanas del departamento de Colonia, como Carmelo, Nueva Palmira, Rosario y Colonia del Sacramento.

La explicación está en el tamaño y la evolución de las células de tormenta. Algunas se desarrollan sobre superficies relativamente pequeñas, se desplazan y pierden intensidad en períodos cortos.

Esta característica también representa un desafío para los pronósticos.

Los modelos meteorológicos permiten identificar regiones donde existen condiciones favorables para la formación de tormentas. Sin embargo, determinar con exactitud dónde se desarrollará cada núcleo y a qué hora descargará la lluvia resulta más difícil.

Así, cuando un pronóstico anuncia tormentas aisladas, no significa que todas las localidades comprendidas en el área prevista recibirán precipitaciones.

También explica por qué dos estaciones meteorológicas separadas por pocos kilómetros pueden registrar acumulados de lluvia muy diferentes durante un mismo episodio.

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El suroeste uruguayo también recibe la influencia del Río de la Plata

En el departamento de Colonia, la formación de tormentas responde tanto a las condiciones locales como a los sistemas atmosféricos que afectan a la región.

La proximidad del Río de la Plata, la circulación de los vientos y el transporte de humedad forman parte de los factores que intervienen en el comportamiento del tiempo.

Durante los meses cálidos, las tormentas pueden desarrollarse por el calentamiento de la superficie, pero también estar asociadas al avance de frentes, al encuentro de corrientes de aire y a otros mecanismos que favorecen el ascenso de aire húmedo.

Esto significa que las precipitaciones de verano no tienen un único origen.

En Carmelo y otras localidades del suroeste, pueden registrarse tanto tormentas localizadas como episodios de lluvia vinculados a sistemas de mayor extensión.

Mucha lluvia en pocos minutos: uno de los riesgos del verano

Además de su distribución irregular, algunas tormentas convectivas se caracterizan por la intensidad de las precipitaciones.

Una nube de tormenta puede descargar una cantidad significativa de agua sobre una superficie reducida en un período breve.

Cuando la lluvia supera temporalmente la capacidad de absorción del suelo o de evacuación de los sistemas de drenaje, pueden producirse acumulaciones de agua en calles, terrenos bajos y otros sectores vulnerables.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) incluye las tormentas, las lluvias intensas, el granizo y los vientos fuertes entre las amenazas meteorológicas que afectan a Uruguay.

No todas las tormentas convectivas son severas, pero algunas pueden provocar fenómenos de intensidad considerable y evolucionar con rapidez.

Por eso, durante la temporada cálida, resulta importante prestar atención a las advertencias meteorológicas y a las actualizaciones de los pronósticos, especialmente cuando se anuncian condiciones de inestabilidad.

En Uruguay llueve todo el año, pero no siempre de la misma manera

A diferencia de otras regiones del mundo, Uruguay no presenta una estación seca y otra lluviosa claramente definidas. Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año, aunque cambian los mecanismos atmosféricos que las producen.

Durante el invierno tienen un papel destacado los frentes y las perturbaciones de mayor extensión, que pueden generar lluvias sobre amplias zonas del territorio.

En primavera y verano, en cambio, adquieren mayor importancia los procesos convectivos, favorecidos por el calentamiento y la disponibilidad de humedad.

Esto no significa que los frentes desaparezcan durante el verano. Por el contrario, continúan atravesando la región y pueden contribuir a la formación y organización de tormentas.

La llegada del calor modifica, por tanto, las condiciones en las que se desarrollan las precipitaciones, sin marcar el comienzo de una estación lluviosa propiamente dicha.

La consecuencia es una situación frecuente en los meses de verano: mientras una localidad recibe una tormenta intensa, otra situada a pocos kilómetros puede terminar la jornada sin registrar lluvia.

Una diferencia que no necesariamente indica un error en el pronóstico, sino que refleja la naturaleza localizada y cambiante de muchas tormentas de la temporada cálida.