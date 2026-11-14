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El agua de una playa puede cumplir los parámetros bacteriológicos establecidos y, al mismo tiempo, presentar condiciones ambientales capaces de producir molestias en las personas. Esta distinción resulta fundamental para comprender los episodios de irritación cutánea registrados a comienzos de enero de 2026 entre bañistas de distintos puntos del litoral uruguayo.

Los días 2 y 3 de enero, centros de salud de Colonia, Soriano y Río Negro recibieron consultas de personas que presentaban erupciones cutáneas acompañadas de picazón, sin fiebre ni otros síntomas asociados. Los afectados habían concurrido previamente a playas del río Uruguay.

El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente iniciaron entonces una investigación epidemiológica y ambiental, con participación de Prefectura Nacional Naval y las intendencias departamentales.

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Los resultados preliminares difundidos por la Intendencia de Colonia indicaron que las muestras analizadas no presentaban concentraciones de coliformes termotolerantes superiores a los límites normativos. Tampoco los primeros exámenes microscópicos permitieron identificar un organismo responsable de las reacciones.

Estos resultados aportaron información sobre la calidad bacteriológica del agua, aunque no resolvieron el origen de los síntomas.

Qué puede revelar un análisis de agua

Los controles bacteriológicos se utilizan principalmente para detectar indicadores de contaminación fecal. Su importancia radica en que permiten evaluar determinados riesgos asociados al contacto con aguas contaminadas.

Sin embargo, esos indicadores no permiten identificar todos los posibles agentes capaces de provocar irritaciones cutáneas.

La presencia de ciertos organismos acuáticos, sustancias irritantes o episodios de proliferación biológica requiere métodos de investigación diferentes. Por eso, durante el episodio de enero se anunció la realización de estudios ecotoxicológicos y de ADN ambiental.

Los análisis ecotoxicológicos permiten examinar posibles efectos biológicos de las sustancias presentes en una muestra. El ADN ambiental, por su parte, permite detectar material genético liberado por organismos que habitan o han estado presentes en el ambiente estudiado.

Ambas herramientas amplían las posibilidades de investigación, aunque sus resultados deben interpretarse junto con la información clínica, las condiciones ambientales y los antecedentes de exposición.

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Un río sometido a cambios permanentes

Las condiciones de las playas del litoral no son constantes. Las precipitaciones, las variaciones del nivel del agua, la temperatura, las corrientes y los aportes de arroyos y sistemas de drenaje pueden modificar las características ambientales de una zona de baño.

En Carmelo, esta dinámica adquiere particular interés por la proximidad de Playa Seré a la desembocadura del arroyo de las Vacas y al sistema costero del Río de la Plata.

La interacción de esos factores puede influir en el transporte y la distribución de sedimentos y materiales presentes en el agua. Determinar sus efectos concretos sobre una playa requiere mediciones realizadas en distintos momentos y bajo condiciones comparables.

La Comisión Administradora del Río Uruguay mantiene, además, un programa binacional de vigilancia de playas que se extiende hasta Nueva Palmira. Este sistema incorpora mediciones de calidad del agua y seguimiento de floraciones de cianobacterias, entre otros indicadores.

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Por su parte, el Ministerio de Ambiente coordina la Red de Monitoreo de Playas, que combina análisis de laboratorio con observaciones destinadas a identificar situaciones de riesgo sanitario.

La importancia de conocer cada playa

El informe nacional correspondiente a la temporada 2024-2025 incluye referencias a Playa Carmelo en sus gráficos comparativos de calidad del agua. No obstante, el capítulo departamental identifica ocho estaciones de monitoreo semanal sin individualizar playas de esa ciudad.

La identificación de los lugares donde se extraen las muestras resulta relevante para interpretar los resultados. Dos sectores relativamente próximos pueden presentar condiciones diferentes según su circulación de agua, profundidad, exposición a corrientes y cercanía a desembocaduras.

El episodio de enero mostró la necesidad de combinar información sanitaria, análisis microbiológicos y estudios ambientales para comprender fenómenos que no siempre pueden explicarse mediante un único indicador.

De cara a la temporada 2026-2027, conocer las características particulares de Playa Seré y Playa Treinta y Tres, los parámetros utilizados en sus controles y la evolución de sus resultados permitirá disponer de una evaluación más completa de las condiciones del agua destinada a uso recreativo.