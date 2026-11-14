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La ciudad de Colonia del Sacramento será escenario este sábado 14 de noviembre de la 10.ª Marcha de la Diversidad, organizada por el colectivo Colonia Diversa. La jornada incluirá una feria cultural y gastronómica, una movilización por avenida General Flores y espectáculos artísticos y musicales.

La décima edición se desarrollará bajo la consigna «La diversidad es colectiva», con actividades previstas desde las 15.00 hasta las 23.00.

Recorrido y horarios de la marcha

La programación comenzará a las 15.00 con la apertura de La Verbena, una feria cultural y gastronómica que se instalará en las inmediaciones del Estadio Alberto Suppici.

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A las 16.30 está prevista la concentración de participantes en el extremo de avenida General Flores, próximo al Paseo San Gabriel.

La marcha comenzará a las 17.00 y recorrerá avenida General Flores en dirección a la zona del Estadio Alberto Suppici.

Espectáculos hasta las 23.00

La programación continuará entre las 18.00 y las 23.00 con espectáculos musicales y artísticos.

La actividad corresponde a la décima edición de la Marcha de la Diversidad de Colonia del Sacramento y tiene como entidad organizadora a Colonia Diversa.