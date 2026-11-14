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Julia Rotundo Bianchi, oriunda de Nueva Palmira, tuvo una participación decisiva en la conquista de la medalla de oro de la selección uruguaya femenina de handball playa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La deportista palmirense fue protagonista de la definición frente a España, disputada este viernes 13 de noviembre en Senegal, y contribuyó directamente a uno de los mayores logros del deporte juvenil uruguayo.

La final se resolvió por shoot-out, luego de que ambos equipos ganaran un set. En esa instancia, Rotundo contuvo dos lanzamientos de las españolas y convirtió el suyo, una actuación que resultó determinante para que Uruguay se impusiera por 6-0 y asegurara el título olímpico.

El encuentro había comenzado favorable para las uruguayas, que se adjudicaron el primer set por 16-14. España reaccionó en el segundo y ganó 21-16, por lo que la definición quedó en manos de los lanzamientos individuales.

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Fue entonces cuando la jugadora de Nueva Palmira asumió un papel central. Sus dos intervenciones defensivas impidieron que España sumara puntos, mientras que su acierto en ataque contribuyó a establecer la diferencia definitiva. El conjunto europeo no logró convertir en ninguno de sus tres intentos y Uruguay cerró la final con una victoria por 2-1.

Rotundo también fue protagonista en la semifinal

La actuación de la palmirense no se limitó al partido por la medalla de oro. En la semifinal frente a Francia, Rotundo también tuvo intervenciones defensivas importantes, al participar en dos acciones que terminaron con lanzamientos fallidos del conjunto europeo.

Uruguay se impuso por 2-1 en aquel encuentro y obtuvo el pasaje a la final, donde esperaba España, vigente campeona mundial juvenil.

De esta manera, la deportista de Nueva Palmira tuvo participación directa en dos de los encuentros más importantes de la campaña uruguaya: la clasificación a la final y la posterior conquista del título.

Una campaña invicta que terminó con el oro

La selección dirigida por Francisco Gallo completó su participación en Dakar con seis victorias en seis partidos, sin conocer la derrota.

Durante el torneo, Uruguay superó a Kenia, Senegal, Francia y México, volvió a vencer al conjunto francés en semifinales y finalmente derrotó a España en el encuentro decisivo.

En la final, Julietta Villar fue la máxima anotadora uruguaya, con 14 puntos, mientras que las intervenciones de Rotundo en la definición por lanzamientos individuales resultaron fundamentales para asegurar la victoria.

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Una medalla histórica con protagonismo de Nueva Palmira

La conquista del handball playa femenino representa la segunda medalla de oro oficial de Uruguay en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El antecedente se remonta a Singapur 2010, cuando Marcelo Chirico obtuvo el oro en salto ecuestre. Dieciséis años después, la selección femenina de handball playa volvió a colocar a Uruguay en lo más alto del podio olímpico juvenil.

Para Nueva Palmira, la consagración tiene un significado especial por la participación de Julia Rotundo Bianchi, quien no solo integró el plantel campeón, sino que tuvo una intervención determinante en la definición del título.

Sus atajadas y su conversión en el shoot-out frente a España quedaron asociadas a una conquista que pasa a formar parte de la historia del deporte uruguayo y que tiene a una deportista palmirense entre sus protagonistas.