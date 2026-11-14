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La Inspección General del Trabajo suspendió las actividades dentro de Colonia Shopping, afectado por el incendio del miércoles 11 de noviembre, hasta que se realice una evaluación de riesgos que permita determinar las condiciones de seguridad del edificio.

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El inspector general de Trabajo, Luis Puig, informó el viernes 13 que la restricción comprende el retiro de mercadería, mobiliario, equipamiento y cualquier tarea de reacondicionamiento. Para reanudar estas actividades, los responsables deberán evaluar los riesgos y comunicar los resultados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Puig señaló que la suspensión responde a la protección de la salud de los trabajadores y aclaró que la medida no debe afectar sus salarios.

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Alternativas laborales y continuidad comercial

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, participó junto a Puig en reuniones con autoridades departamentales, empresarios y representantes sindicales para analizar las consecuencias del incendio.

El ministro Juan Castillo estimó que entre 300 y 400 personas podrían resultar afectadas, incluidos trabajadores de empresas tercerizadas. La cifra dependerá del relevamiento de cada establecimiento.

Entre las alternativas consideradas figuran el seguro de desempleo, la reubicación de trabajadores y el traslado de comercios a otros locales.

El MTSS coordina con el Banco de Previsión Social mecanismos de protección laboral y con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional posibles programas de capacitación.

Por su parte, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios solicitó un seguro de desempleo especial equivalente al 100 % del salario. La propuesta permanece sin aprobación anunciada.

La recuperación comercial dependerá de las evaluaciones de seguridad, las decisiones empresariales y las medidas laborales que se implementen.