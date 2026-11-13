Escuchar artículo 0:00 7:54 x1

El incendio que destruyó gran parte del Colonia Shopping presenta circunstancias que justifican una comparación técnica con el siniestro ocurrido cuatro años antes en Punta del Este. Ambos afectaron centros comerciales de considerable superficie, comprometieron sus estructuras y provocaron pérdidas económicas importantes.

Sin embargo, para comprender qué sucedió en Colonia es necesario separar tres fenómenos: el origen del fuego, las condiciones que favorecieron su propagación y la respuesta de la construcción ante las altas temperaturas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La investigación científica sobre Punta Shopping ofrece un antecedente particularmente relevante.

Lo que reveló el incendio de Punta del Este

En enero de 2025, la revista científica Buildings publicó el trabajo Comprehensive Rehabilitation of the Punta del Este Shopping Center After Fire Damage, elaborado por Álvaro Leez, María Noel Pereyra y Patricia Vila, con participación de investigadores de la Universidad de la República.

El estudio documenta que el incendio iniciado el 6 de agosto de 2022 afectó aproximadamente el 80% de un edificio de más de 45.000 metros cuadrados. El fuego comenzó en la panadería de un supermercado, dentro de un sector que también concentraba depósitos y otros establecimientos.

La investigación describe una circunstancia decisiva: el edificio no disponía de sistemas activos de protección contra incendios más allá de los extintores manuales. Aunque ya se habían instalado bombas y reservas de agua, las tuberías permanecían en construcción. Según los autores, el establecimiento todavía se encontraba dentro del plazo concedido para adaptarse a las nuevas exigencias.

Esto no demuestra por sí solo por qué se extendió el incendio, pero constituye un antecedente relevante para examinar la capacidad de detección y control temprano del fuego.

Qué se conoce en Colonia

En Colonia Shopping, Bomberos identificó inicialmente el sector de depósito del local 31, de aproximadamente 300 metros cuadrados, como área donde se habría originado el siniestro.

El incendio avanzó por cielorrasos y pisos técnicos. Posteriormente colapsaron sectores de la cubierta y las paredes, aumentando la entrada de oxígeno y favoreciendo la combustión, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, explicó el 12 de noviembre que todavía no existían conclusiones definitivas sobre la causa. Tampoco se había establecido una vinculación causal con un incendio anterior registrado en otro local del establecimiento.

Por tanto, la hipótesis de un accidente eléctrico mencionada por representantes empresariales continúa sin confirmación pericial.

La estructura como factor de estudio

El trabajo científico sobre Punta del Este identifica diferencias entre dos sistemas constructivos.

La estructura original, de hormigón armado ejecutado en el lugar, conservó mayor capacidad de redistribución de cargas. En cambio, una ampliación de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, construida con elementos prefabricados pretensados y un esquema estructural diferente, sufrió colapsos importantes.

Los investigadores explican que esa diferencia respondió, entre otros factores, al comportamiento de las conexiones y a la capacidad de redistribuir esfuerzos.

En Colonia, Bomberos describió una construcción con paredes y cubiertas livianas, cuyo colapso facilitó la entrada de aire. No obstante, todavía no existe evidencia pública suficiente para comparar directamente la resistencia estructural de ambos edificios.

Cinco líneas para una investigación

La comparación permite establecer cinco cuestiones verificables.

Primero, determinar el punto exacto de ignición mediante el análisis de indicios físicos, instalaciones eléctricas, cámaras y testimonios.

Segundo, establecer la carga combustible existente en los depósitos: cantidades, composición, ubicación y condiciones de almacenamiento.

Tercero, reconstruir las vías de propagación, especialmente por cielorrasos, entrepisos, cubiertas y posibles comunicaciones entre sectores.

Cuarto, examinar los sistemas de detección, alarma, compartimentación y extinción automática, verificando cuáles estaban instalados, operativos y exigidos por la normativa aplicable.

Quinto, estudiar los planos originales, las ampliaciones, los materiales empleados y las habilitaciones correspondientes a cada etapa constructiva.

El antecedente de Punta del Este también ofrece una metodología para evaluar los daños. Allí se analizaron más de 150 muestras de hormigón mediante ensayos destructivos y no destructivos, junto con inspecciones estructurales. Los resultados permitieron distinguir sectores recuperables de otros que requerían demolición o refuerzo.

Los primeros minutos y la respuesta al fuego

Otra dimensión decisiva será reconstruir la cronología del incendio de Colonia Shopping: cuándo comenzó, cómo fue detectado, cuánto tiempo transcurrió hasta la primera alarma y qué ocurrió antes de la llegada de Bomberos.

También será necesario conocer si existieron intentos iniciales de extinción, cómo funcionaron los mecanismos de evacuación y qué obstáculos enfrentaron los equipos de emergencia.

El estudio de Punta del Este demuestra la importancia de examinar los sistemas de protección disponibles. En Colonia, una reconstrucción documentada de los primeros minutos permitirá distinguir entre las circunstancias que desencadenaron el fuego y aquellas que pudieron contribuir a su propagación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Lo que todavía falta demostrar

La destrucción de ambos centros comerciales no constituye evidencia de una misma causa. Tampoco demuestra que determinados materiales, instalaciones o decisiones constructivas hayan provocado el incendio de Colonia.

Para avanzar será necesario acceder al informe pericial de Bomberos, los antecedentes de habilitación, los planos de las sucesivas intervenciones y los estudios de ingeniería estructural.

El trabajo científico de Punta del Este aporta un método de análisis, no una explicación anticipada.

La cuestión central para Colonia no consiste únicamente en determinar dónde comenzó el fuego, sino en establecer qué condiciones permitieron que un foco localizado se transformara en un incendio de semejantes proporciones.

Fuentes y documentación

Investigación científica: Álvaro Leez, María Noel Pereyra y Patricia Vila (2025). Comprehensive Rehabilitation of the Punta del Este Shopping Center After Fire Damage. Revista Buildings, volumen 15, artículo 161. Consultar el estudio científico completo.

Información sobre Colonia: declaraciones de la Dirección Nacional de Bomberos difundidas entre el 11 y el 12 de noviembre de 2026, particularmente las del vocero Sebastián Camejo.

Alcance de la investigación: el estudio científico corresponde exclusivamente a Punta Shopping. Sus resultados no pueden extrapolarse automáticamente a Colonia Shopping. Las cinco líneas propuestas constituyen una agenda de investigación periodística y técnica, no conclusiones sobre las causas del incendio.