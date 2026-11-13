Escuchar artículo 0:00 1:54 x1

Uruguay consiguió una victoria por 2-1 frente a Argentina en La Bombonera, en un encuentro que terminó sin goles durante la primera mitad y tuvo sus principales incidencias después del descanso.

Argentina comenzó con mayor posesión y generó las primeras oportunidades. A los siete minutos, Julián Álvarez exigió una intervención de Cristopher Fiermarín. Enzo Fernández y Facundo Medina también intentaron convertir, mientras Uruguay tuvo dificultades para llegar al arco rival.

El marcador se abrió a los 47 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por Giorgian de Arrascaeta, Lisandro Martínez intentó despejar y la pelota rebotó en Leonardo Balerdi, provocando un gol en contra.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cinco minutos después, Maximiliano Araújo desvió de espaldas un córner ejecutado por De Arrascaeta y estableció el 2-0.

Argentina adelantó sus líneas y encontró el descuento a los 72 minutos. Gianluca Prestianni envió un centro bajo que Julián Álvarez convirtió, luego de que la pelota golpeara un poste.

En el tramo final, Argentina mantuvo la presión, mientras Uruguay dispuso de espacios para contraatacar. El resultado permaneció sin modificaciones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El encuentro fue arbitrado por el brasileño Flávio Rodrigues de Souza. La Celeste disputará su próximo amistoso el martes 17 de noviembre ante República Dominicana, en Maldonado.

Resultado final: Argentina 1 – Uruguay 2.