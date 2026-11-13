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Una falla en las comunicaciones entre los centros de control del tránsito aéreo de Estados Unidos llevó este viernes 13 de noviembre a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar la suspensión nacional de despegues, como medida preventiva para garantizar la seguridad de las operaciones.

La interrupción afectó los sistemas utilizados para coordinar los movimientos de las aeronaves. Mientras los técnicos investigaban el origen del problema y trabajaban para restablecer las comunicaciones, los aviones que ya estaban en vuelo pudieron continuar hacia sus destinos.

Según datos de FlightAware difundidos por The Wall Street Journal, hacia las 20:40 de Uruguay se registraban más de 3.300 vuelos cancelados y unos 10.200 demorados en operaciones vinculadas con Estados Unidos.

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Las consecuencias también alcanzaron a los aeropuertos internacionales. En Panamá, la administración del Aeropuerto de Tocumen advirtió sobre posibles retrasos, cancelaciones y modificaciones de itinerarios.

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La situación podría repercutir en pasajeros que viajan desde Uruguay hacia Estados Unidos mediante conexiones en Panamá, Bogotá, Lima o San Pablo, así como en quienes tienen previsto regresar al país durante el fin de semana.

Hasta la noche del viernes no se habían podido confirmar cancelaciones específicas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco relacionadas con el incidente.

Las autoridades estadounidenses indicaron que no existían evidencias de un ciberataque, aunque continuaban investigando las causas de la interrupción.

Fuentes: Administración Federal de Aviación (FAA), Reuters, Associated Press, FlightAware, The Wall Street Journal y Aeropuerto Internacional de Tocumen, mediante información difundida por Telemetro.