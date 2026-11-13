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La cerveza artesanal volverá a ser protagonista en Ombúes de Lavalle. Entre música en vivo, propuestas gastronómicas y emprendimientos locales, el Festival Pinta Birra prepara su encuentro con el público, esta vez con una nueva fecha en el calendario.

La jornada reunirá a cinco cervecerías artesanales de distintas localidades del departamento: Galia y Pasto Azul, de Carmelo; Barbot, de Colonia; Avispa, de Santa Ana; y Heidrun, de Nueva Helvecia.

Mientras los visitantes recorran los puestos cerveceros y los food trucks, la música tendrá su espacio sobre el escenario. Facu Bein y su Banda, el Dúo Boceto y la banda local Trébol serán los encargados de acompañar una noche que se extenderá hasta la 01:00.

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El encuentro es promovido por la Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Pymes, con el apoyo del Municipio de Ombúes de Lavalle y el Club de Leones.

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La organización invita a vecinos y visitantes a participar y compartir la nueva fecha. Las novedades pueden consultarse en Instagram y Facebook, a través de Pinta Birra de Colonia.