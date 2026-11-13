Escuchar artículo 0:00 2:27 x1

Una botella entre los juncos, fragmentos de plástico sobre la arena, una bolsa que el viento arrastró hasta la orilla. Los residuos permanecen cuando los visitantes se han ido y, con el tiempo, se incorporan a un paisaje que termina por acostumbrarse a su presencia.

Este sábado, las costas del departamento de Colonia recibirán a voluntarios que participarán en una jornada de limpieza de 23 playas, como parte de una iniciativa nacional impulsada por el Ministerio de Ambiente.

En Carmelo, los puntos de encuentro serán las playas Seré y Treinta y Tres, donde las tareas están previstas de 9:00 a 11:00. En ese mismo horario se realizarán intervenciones en Zagarzazú, Nueva Palmira, Conchillas, Juan Lacaze, Santa Ana y Artilleros.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La actividad también alcanzará a Colonia del Sacramento, la Costa del Inmigrante y otros balnearios, con convocatorias distribuidas durante la mañana.

Los participantes retirarán botellas, envases, bolsas, latas y otros desechos de origen humano. La intervención no comprende elementos naturales, como juncos o camalotes, que cumplen funciones dentro del ecosistema costero.

Además de recolectar basura, la jornada permitirá identificar los materiales encontrados y contribuir al conocimiento sobre la contaminación de los ambientes ribereños.

La convocatoria, prevista originalmente para el 7 de noviembre, fue postergada debido a las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante dos horas, las playas serán un espacio de trabajo colectivo. Entre quienes recorran la arena habrá personas que conocen esos lugares desde la infancia, otras que los visitan durante el verano y algunas que simplemente consideran que vale la pena dedicar una mañana a cuidarlos.

Al terminar, las bolsas reunidas mostrarán una parte del problema que habitualmente permanece disperso sobre la costa. La cantidad y el tipo de residuos encontrados ofrecerán también una medida concreta de la huella que deja la actividad humana junto al río.