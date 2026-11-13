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La empresa de transporte fluvial Colonia Express anunció que comenzará a operar una nueva conexión entre Carmelo y Buenos Aires el próximo jueves 19 de noviembre. El servicio permitirá viajar directamente entre ambas ciudades mediante un catamarán con capacidad para 125 pasajeros.

La presentación oficial está prevista para el martes 17 de noviembre, dos días antes del inicio de las operaciones.

Según la programación publicada en el sitio web oficial de Colonia Express, las embarcaciones partirán desde Buenos Aires a las 9:00 horas, mientras que el regreso desde Carmelo está previsto para las 17:30 horas. La compañía anunció cinco frecuencias semanales, con una duración estimada de dos horas y media por trayecto.

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Inversión en la terminal de Carmelo

La empresa proyecta invertir 250.000 dólares en la terminal fluvial de Carmelo durante los primeros seis meses de funcionamiento del servicio.

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La incorporación de esta ruta ampliará las alternativas de transporte fluvial entre Carmelo y la capital argentina, con una conexión directa para pasajeros.

El anuncio incluye tanto la puesta en funcionamiento de las frecuencias como las inversiones previstas en infraestructura portuaria.