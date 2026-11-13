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La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) reclama un seguro de paro especial que cubra el 100% del salario de los trabajadores afectados por el incendio que dañó gran parte de las instalaciones del shopping de Colonia, publicó Subrayado.

El secretario general de Fuecys, Favio Riverón, señaló que la situación requiere medidas urgentes para garantizar los ingresos de los empleados mientras persistan las consecuencias del siniestro.

«La situación es compleja, porque esto surge de un momento para el otro», afirmó el dirigente sindical, quien destacó las gestiones iniciadas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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El sindicato busca que el subsidio alcance a la mayor cantidad posible de trabajadores y supere el porcentaje establecido en el régimen habitual de seguro de paro.

Riverón reconoció que existen dificultades legales para implementar esta cobertura especial, aunque sostuvo que las circunstancias excepcionales justifican la búsqueda de una solución.

La preocupación aumenta por la proximidad de la temporada comercial de fin de año, período en el que los trabajadores suelen incrementar sus ingresos mediante comisiones por ventas.

Capacitación para los trabajadores afectados

Paralelamente, Fuecys mantiene conversaciones con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para ofrecer oportunidades de capacitación a los empleados afectados.

Las gestiones sindicales apuntan a combinar la protección de los ingresos con alternativas de formación laboral ante las consecuencias del incendio.