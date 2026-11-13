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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado realizará este sábado 14 de noviembre una actividad en Colonia del Sacramento, como parte de una serie de encuentros que desarrolla en distintos departamentos del país.

La jornada tendrá lugar en el Hotel Radisson, ubicado en Washington Barbot 283, y contará con la participación de integrantes del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Colonia.

De acuerdo con la programación difundida, las actividades comenzarán a las 11:00 con la recepción de los participantes. A las 11:30 está prevista una conferencia de prensa, mientras que a las 12:00 se iniciará la sesión conjunta entre los organismos de conducción nacional y departamental.

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El encuentro tendrá como propósito promover el intercambio entre las autoridades partidarias y la dirigencia local, así como abordar asuntos relacionados con la actividad política del Partido Colorado y temas de interés para el departamento.

El CEN es el organismo responsable de la conducción política y administrativa del Partido Colorado a escala nacional, mientras que el CED cumple funciones de dirección y coordinación en el ámbito departamental.

La visita se inscribe en la recorrida que las autoridades nacionales de la colectividad vienen realizando por el territorio uruguayo para mantener reuniones con sus estructuras departamentales.

Según informaron los organizadores, la sesión será abierta al público, por lo que podrán asistir tanto dirigentes y militantes como otras personas interesadas en presenciar la actividad.