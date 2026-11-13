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Uruguay introdujo cambios en la regulación del comercio electrónico que refuerzan los derechos de los consumidores y establecen nuevas obligaciones para las empresas que comercializan productos y servicios por internet.

Las modificaciones fueron presentadas el 12 de noviembre por Álvaro Fuentes, director de la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre las principales medidas se encuentran el derecho a desistir de determinadas compras dentro de un plazo de diez días, la incorporación de un botón de arrepentimiento en las plataformas digitales y mayores exigencias de información sobre precios, condiciones de venta y uso de datos personales.

Diez días para arrepentirse de una compra

Una de las principales disposiciones es el derecho de arrepentimiento, que permite al consumidor dejar sin efecto determinadas compras realizadas por internet dentro de un plazo de diez días.

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Para facilitar este procedimiento, las plataformas de comercio electrónico deberán incorporar un enlace visible e identificado como «Botón de arrepentimiento», mediante el cual los usuarios podrán solicitar la cancelación de la operación.

Cuando la compra se haya efectuado con tarjeta de crédito o mediante financiación en cuotas, el proveedor será responsable de gestionar la cancelación y la devolución de los pagos correspondientes.

Los productos deberán restituirse sin uso y en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con excepción de las comprobaciones necesarias para verificar sus características. Según las condiciones aplicables, los gastos de envío para efectuar la devolución podrán quedar a cargo del consumidor.

Las empresas deberán informar el precio total y las condiciones de venta

Las nuevas disposiciones, que incorporan resoluciones del Mercosur, también establecen obligaciones para garantizar que los compradores reciban información suficiente antes de concretar una operación.

Las plataformas deberán identificar claramente al vendedor y detallar el precio total del producto o servicio, incluidos los impuestos, los costos de entrega, las condiciones de financiación y las garantías correspondientes.

Además, tendrán que ofrecer mecanismos que permitan revisar y corregir errores antes de confirmar una compra.

La normativa también establece que el silencio del consumidor no podrá interpretarse como una manifestación de consentimiento para aceptar una operación comercial.

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Nuevas exigencias sobre inteligencia artificial y datos personales

Los cambios alcanzan también al uso de herramientas de inteligencia artificial en las plataformas de comercio electrónico.

Las empresas deberán informar cuando utilicen estos sistemas y explicar cómo se realiza el tratamiento de los datos personales de los usuarios.

Otra disposición se refiere a los sitios web con dominio uruguayo que comercializan productos o servicios desde el exterior. En estos casos, deberán advertir claramente si la empresa está radicada fuera del país y si la operación puede generar cargos internacionales.

El objetivo de estas exigencias es que los consumidores conozcan las condiciones de la transacción antes de efectuar el pago.

Defensa del Consumidor inició controles y podrá aplicar multas

El plazo establecido para que determinadas plataformas se adecuaran a las nuevas exigencias venció el 15 de septiembre de 2026.

Según informó Defensa del Consumidor, desde febrero se dictaron 114 instrucciones particulares, principalmente destinadas a exigir que las empresas ajusten sus procedimientos a la normativa vigente.

Los incumplimientos detectados podrán dar lugar a advertencias y, eventualmente, a la aplicación de multas.

Las medidas buscan establecer condiciones más claras para las compras por internet y facilitar que los consumidores ejerzan sus derechos frente a los proveedores de productos y servicios digitales.