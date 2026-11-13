Escuchar artículo 0:00 1:58 x1

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Gobierno nacional comenzó a evaluar las consecuencias laborales del incendio que afectó a Colonia Shopping. Según las primeras estimaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entre 300 y 400 trabajadores podrían verse afectados, incluidos empleados directos y personal de servicios tercerizados.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, informó que el presidente de la República encomendó a su cartera coordinar acciones con la Intendencia de Colonia, las empresas y los representantes de los trabajadores.

El objetivo es determinar el alcance de las consecuencias laborales del siniestro y analizar los mecanismos disponibles para atender a quienes resulten afectados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Castillo expresó la solidaridad del Gobierno con los trabajadores, los empresarios y la población del departamento de Colonia ante las pérdidas ocasionadas por el incendio.

El Gobierno analiza posibles medidas laborales

El ministro aclaró que la cifra de entre 300 y 400 trabajadores es preliminar, debido a que continúa el relevamiento de los daños materiales y de las situaciones laborales vinculadas al centro comercial.

Las autoridades deberán identificar los puestos de trabajo comprometidos y las distintas modalidades de contratación para establecer qué instrumentos podrán aplicarse.

Por el momento, el MTSS no anunció medidas específicas ni estableció plazos para su implementación.

Las próximas decisiones dependerán de la evaluación conjunta entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales, los empleadores y los trabajadores, mientras se determina el impacto del incendio sobre la actividad comercial y el empleo.