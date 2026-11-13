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Una delegación integrada por representantes de la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), el senador Nicolás Viera, la diputada Cecilia Badin y el gerente de Colonia Shopping mantuvo este viernes 13 de noviembre, al mediodía, una reunión de trabajo en la sede del gobierno departamental.

El encuentro se desarrolló dos días después del incendio que provocó importantes daños en el centro comercial, con consecuencias para su infraestructura, los establecimientos que funcionaban en el complejo y sus trabajadores.

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Finalizada la reunión, la delegación tenía previsto trasladarse a Colonia Shopping para realizar una recorrida por las instalaciones afectadas y tomar contacto directo con la situación del establecimiento.

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La participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes sindicales incorpora la dimensión laboral a las actuaciones posteriores al siniestro, particularmente por la situación de los empleados de los distintos comercios que desarrollaban sus actividades en el complejo.

Hasta el momento no se han comunicado oficialmente las conclusiones de la reunión ni eventuales medidas acordadas entre las instituciones participantes.

La recorrida se enmarca en las gestiones iniciadas tras el incendio del miércoles 11 de noviembre, mientras permanecen pendientes las evaluaciones técnicas sobre los daños y las definiciones respecto al futuro funcionamiento del centro comercial.