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La caída de Outlook y Microsoft 365, iniciada el jueves 12 de noviembre de 2026, continuaba el viernes 13 con dificultades para acceder al correo y demoras en la entrega de mensajes en distintas regiones.

En su parte oficial sobre el estado de los servicios, actualizado a las 9 de Uruguay, Microsoft informó mejoras en Europa y Norteamérica, con mayor estabilidad en Japón. La recuperación seguía en curso y algunos usuarios podían experimentar interrupciones intermitentes.

Qué servicios afecta la caída de Microsoft

El incidente afecta el acceso a los buzones de Exchange Online desde Outlook en la web, aplicaciones de escritorio y conexiones móviles. Microsoft también registra problemas en Copilot para consultar información de trabajo y en funciones de calendario de Teams.

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La compañía aclara que las llamadas, reuniones y chats principales de Teams permanecen operativos. En SharePoint, el acceso directo a los archivos sigue disponible, aunque algunas funciones vinculadas al correo pueden fallar.

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Los efectos alcanzan a servicios de otras empresas. Autodesk informó en su panel de incidencias que algunos clientes con correo de Microsoft no reciben los códigos de un solo uso necesarios para ingresar a sus productos. También reportó demoras en las consultas y respuestas enviadas por correo a su soporte.

Qué se sabe sobre el origen del problema

Según la cobertura de NBC Chicago, Microsoft explicó durante la investigación que varios servidores quedaron fuera de servicio y sobrecargaron la infraestructura restante. La empresa señaló que esa carga no respondía a un aumento del tráfico.

Los técnicos probaron cambios de configuración y reiniciaron servidores para recuperar capacidad. NBC Chicago registró un pico de más de 130.000 reportes de problemas con Outlook en Estados Unidos durante el jueves.

Microsoft indicó en su actualización del viernes que no tiene evidencia de actividad maliciosa relacionada con el incidente. Publicará un informe sobre la causa y las medidas correctivas después de completar la recuperación.

Qué ocurre con los correos demorados

Microsoft mantiene una ventana ampliada de 48 horas para el tiempo de espera del correo mientras trabaja para reducir los mensajes acumulados.

Por su parte, Exclaimer, proveedor de firmas de correo electrónico, informó que los mensajes afectados en su servicio se reintentan automáticamente. Advirtió que reenviarlos puede generar duplicados cuando se entreguen los originales.

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Exclaimer señaló que sus clientes no necesitan intervenir para que esos reintentos continúen. El seguimiento de Microsoft se identifica con los códigos EX1550543 y MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365.