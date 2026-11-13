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La Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle planteó al gobierno la necesidad de habilitar la circulación de bitrenes y tritrenes para el transporte de granos hacia el Puerto de Nueva Palmira, con el objetivo de reducir los costos logísticos que enfrenta el sector agrícola.

El planteo fue realizado por su presidente, Carlos Julio Bouissa, durante la inauguración oficial de la cosecha de cebada, celebrada el viernes 6 de noviembre en Ombúes de Lavalle.

Bouissa señaló que la utilización de vehículos de mayor capacidad permitiría trasladar mayores volúmenes de producción por viaje, mejorando la eficiencia del transporte.

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“De acá de Ombúes al Puerto de Palmira es una ruta toda de hormigón que tranquilamente se podría empezar a usar”, afirmó.

El dirigente reconoció que no todas las carreteras nacionales reúnen las condiciones necesarias para admitir estas unidades, pero consideró que el corredor entre Ombúes y Nueva Palmira podría ser evaluado para su habilitación.

Como antecedente, mencionó las experiencias de transporte de madera mediante vehículos de mayor capacidad, una modalidad que, a su juicio, podría extenderse al sector agrícola con las correspondientes autorizaciones.

El reclamo forma parte de una agenda más amplia sobre competitividad, que incluye el atraso cambiario, el precio del gasoil y los costos internos de producción.

La propuesta pone sobre la mesa la posibilidad de aprovechar la infraestructura vial existente para reducir el costo del traslado de granos hacia uno de los principales puertos exportadores del país.